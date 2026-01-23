Ανησυχία στο Πανόραμα, στη Θεσσαλονίκη, από εμφάνιση αγέλης λύκων κοντά σε σπίτι, όπως κατέγραψε κάμερα σπιτιού.

Στο βίντεο φαίνονται πέντε συνολικά λύκοι που μέσα στη νύχτα πλησιάζουν την πόρτα της κατοικίας και στη συνέχεια απομακρύνονται.

Οι λύκοι επανεμφανίζονται τα πρωί, γεγονός που προβλημάτισε και ανησύχησε περαιτέρω τους κατοίκους της περιοχής που στο παρελθόν ονομαζόταν «Λυκόρεμα».

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ το βράδυ της Πέμπτης μέλη της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστώ και υπάλληλοι του τοπικού δασαρχείου βρέθηκαν στην περιοχή προκειμένου να επιληφθούν της κατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες κάμερα κατέγραψε λύκο και στην περιοχή του Χαϊδαρίου και ο δήμος είχε δώσει οδηγίες στους πολίτες.