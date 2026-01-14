Καμπάνια ενημέρωσης από το δήμο στο Χαϊδάρι και παροχή οδηγιών στους πολίτες μετά από την εμφάνιση λύκου σε κατοικημένη περιοχή, πλησίον του Ποικίλου Ορους. Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις.

Το άγριο ζώο εμφανίζεται σε βίντεο και κινείται εντός κατοικημένης περιοχής, περνώντας ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και σπίτια.

Επιβεβαίωση της άγριας ζωής από το Δασαρχείο Χαϊδαρίου

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοίνωσε πως το Δασαρχείο Αιγάλεω επιβεβαίωσε την παρουσία λύκου στην περιοχή, έπειτα από σχετική ενημέρωση του Εξωραϊστικού, Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου «Δαφναίος Απόλλων» και αίτημα του δήμου για διερεύνηση του περιστατικού.

Διαβάστε ακόμη: Μπορεί να εξοριστεί ο λύκος από την Πάρνηθα;

Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται και οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει κάποιος πολίτης σε περίπτωση που βρεθεί αντιμέτωπος με λύκο, με τις αρχές να τονίζουν ότι απαιτείται ψυχραιμία και αποφυγή κάθε πρόκλησης προς το άγριο ζώο.

Οδηγίες του Δήμου Χαϊδαρίου

Μετά την επιβεβαίωση στάλθηκε προς τον Δήμο Χαϊδαρίου επιστολή με οδηγίες, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν από ενδεχόμενους κινδύνους.

Διαβάστε ακόμη: Απειλεί η άγρια ζωή τις πόλεις; Τι φέρνει τα άγρια ζώα στις αυλές μας

-Απαγορεύεται η παροχή τροφής (όπως και σε όλα τα είδη της άγριας πανίδας)

-Απαγορεύεται η εγκατάλειψη νεκρών ζώων και ζωικών υπολειμμάτων σε Δάση και Δασικές εκτάσεις και ιδιαίτερα κοντά σε εγκαταστάσεις, οικίες, στάνες κ.α.

-Σε βόλτες των σκύλων με τον ιδιοκτήτη τους στην ύπαιθρος, θα πρέπει να προκαλείται κάποιος θόρυβος για να δηλώνεται η παρουσία ανθρώπων που τα συνοδεύουν.

-Σε περίπτωση συνάντησης με λύκο/λύκους και όταν το ζώο/α είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από τα 50 μέτρα, παρακολουθούμε τη συμπεριφορά του/τους (συχνά παρατηρούν τους ανθρώπους από περιέργεια και όχι επιθετική διάθεση) και ποτέ δεν προσεγγίζουμε τα ζώα. Καλούμε το σκύλο μας κοντά μας. Σε περίπτωση όπου ο λύκος ή οι λύκοι πλησιάζουν, εκφραζόμαστε με επιθετικό τόνο φωνής. Σε περιπτώσεις ή περιόδους όπου έχουν αναφερθεί περιστατικά συχνών εμφανίσεων λύκων σε μια περιαστική περιοχή, δεν αφήνουμε χωρίς επίβλεψη μικρής ηλικίας παιδιά να μετακινούνται ή να παίζουν μόνα τους στο ύπαιθρο. Προφανώς αυτό συνίσταται ως επιθυμητό μέτρο ασφάλειας και για άλλους συνηθέστερους και πιο κοινούς καθημερινούς κινδύνους.

Επίσης παρακαλούνται οι πολίτες για την άμεση ενημέρωση του Δασαρχείου σε περίπτωση παρουσίας λύκου, καθώς – όπως αναφέρει η υπηρεσία – παρατηρείται το φαινόμενο να εμφανίζονται φωτογραφίες ή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να έχει ενημερωθεί το Δασαρχείο.

Τηλέφωνο Δασαρχείου: 2105982315