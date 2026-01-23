Με σαφές πολιτικό στίγμα και υψηλό διακύβευμα ξεκίνησε το πρώτο συνέδριο της Νέας Αριστεράς. Από την πρώτη ημέρα, κατέστη σαφές ότι η ηγεσία επιδιώκει κάτι περισσότερο από οργανωτική συγκρότηση: στόχος είναι η ενεργή παρέμβαση στο πολιτικό σκηνικό, ενόψει των επόμενων εκλογών.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, στην εναρκτήρια εισήγησή του, έθεσε ως κεντρικό στόχο τη συγκρότηση ενός πόλου απέναντι στον «τραμπισμό σε όλες τις εκδοχές του», προειδοποιώντας ότι στις σημερινές συνθήκες «δεν υπάρχει η πολυτέλεια να κρατάμε απλώς το καντήλι αναμμένο». Το διακύβευμα, όπως τόνισε, είναι άμεσο και πολιτικά καθοριστικό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στρατηγική του Λαϊκού Μετώπου.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για μηχανισμό επικύρωσης υπαρχόντων συσχετισμών, αλλά για στρατηγική ριζικής μεταβολής τους. Το Λαϊκό Μέτωπο, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, είναι γραμμή πίεσης και αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού και όχι υποχώρησης ή αναστολής της κομματικής δράσης.

Σε πιο σκληρούς τόνους, ο Χαρίτσης μίλησε για «παγκόσμια καθεστωτική αλλαγή» και όχι απλώς για αναμόρφωση της διεθνούς τάξης, κάνοντας λόγο για τον «φασισμό της εποχής μας». Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι οι επόμενες εκλογές ενδέχεται να οδηγήσουν στον οριστικό συγχρονισμό της χώρας με το παγκόσμιο αντιδραστικό καθεστώς.

Το μήνυμα της πρώτης ημέρας ήταν σαφές: οι συσχετισμοί δεν προϋπάρχουν, απλώς για να καταγραφούν, αλλά παράγονται μέσα στη σύγκρουση. Το συνέδριο καλείται πλέον να αποδείξει αν αυτή η στρατηγική επιλογή μπορεί να αποκτήσει και απτό πολιτικό αποτέλεσμα.

Το στίγμα που επιχειρεί να δώσει η ηγεσία είναι σαφές: «Κανένα Μέτωπο στην ιστορία δεν εμφανίστηκε με ώριμους συσχετισμούς», είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο επιχειρειται να θεμελιωθεί μια λογική πολιτικής επίθεσης.

Το συνέδριο, από την πρώτη κιόλας ημέρα, δείχνει ότι δεν περιορίζεται σε εσωτερική ανασυγκρότηση, αλλά φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως εργαστήριο στρατηγικής για τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό: μπορεί αυτή η στρατηγική να μεταφραστεί σε πραγματική αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού ή θα μείνει στο επίπεδο της ιδεολογικής διακήρυξης; Οι επόμενες ώρες θα κρίνουν αν το στοίχημα της σύγκρουσης θα αποκτήσει και πρακτικό πολιτικό βάθος.