Το νέο δημοσκοπικό τοπίο που φαίνεται να διαμορφώνεται μετά τα βαριά σύννεφα που συγκεντρώνονται στον γεωπολιτικό ορίζοντα, το τέλος των αγροτικών κινητοποιήσεων, αλλά και την επώαση των νέων πολιτικών φορέων υπό την ηγεσία της Μαρία Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, ήρθε να επισφραγίσει η έρευνα της Metron Analysis που δημοσιοποιήθηκε από το Mega Channel.

Όπως έδειξαν οι πρώτες μετρήσεις για το 2026 των εταιριών Opinion Poll και Pulse, που είδαν το φως τις προηγούμενες ημέρες, έτσι και στη δημοσκόπηση της Metron Analysis καταγράφονται, συγκριτικά με τον περασμένο Δεκέμβριο, ανάκαμψη για τη ΝΔ, απώλειες για το ΠαΣοΚ, καθώς και ενίσχυση της ρευστότητας και του κατακερματισμού των δυνάμεων που επικρατεί εν γένει στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Το κυβερνών κόμμα κερδίζει 1,5 μονάδα στην εκτίμηση ψήφου, ενώ το ΠαΣοΚ χάνει 1,6 μονάδες, με αποτέλεσμα μέσα σε ένα μήνα η μεταξύ τους απόσταση να αυξάνεται από το 12,9% του Δεκεμβρίου στο 16% του Ιανουαρίου. Αν και το 27% που λαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, έναντι του 29% που απαντά «κανένας», και το 28,5% που εκτιμάται ότι είναι η πρόθεση ψήφου για τη ΝΔ απέχουν πολύ από τα ποσοστά που οδηγούν σε αυτοδυναμία, στο Μέγαρο Μαξίμου εκφράζουν συγκρατημένη ικανοποίηση για την πρωτοκαθεδρία που εξασφαλίζουν.

«Δεν υπάρχει εναλλακτική»

«Βρισκόμαστε στη δεύτερη τετραετία και είναι αναμενόμενο να υπάρχει “κόπωση” σε ένα τμήμα του εκλογικού σώματος», δηλώνουν κυβερνητικά στελέχη που υποστηρίζουν ότι «είναι συνηθισμένο» να συμβαίνει κάτι τέτοιο όταν οι μετρήσεις γίνονται σε χρόνο που είναι κοντά στις εκλογές. «Αλλά παρά την “κόπωση” και τα όποια λάθη, η ΝΔ παραμένει ψηλότερα από το δεύτερο κόμμα με μεγάλη διαφορά”, συμπληρώνουν.

Τα ίδια κυβερνητικά στελέχη χαρακτηρίζουν «ασυνήθιστο» το γεγονός ότι «τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που επικαλούνται υπαρκτά ή ανύπαρκτα λάθη της κυβέρνησης, κάνουν κριτική και σφοδρές επιθέσεις, βλέπουν τα ποσοστά τους να πέφτουν». Αναφέρονται ειδικότερα στο ΠαΣοΚ σημειώνοντας, μάλιστα, ότι «είναι λάθος ο ισχυρισμός ότι “η βελόνα του είναι κολλημένη”, καθώς αν συγκρίνει κανείς τα περσινά ποσοστά του κόμματος του κ. Ανδρουλάκη με των τελευταίων δημοσκοπήσεων θα διαπιστώσει ότι έχει απωλέσει το ⅓ της εκλογικής επιρροής του μέσα σε ένα χρόνο».

Σύμφωνα με επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου, «η αιτία για την πτωτική πορεία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τον ψηφοφόρο που κινείται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία». Καταλογίζουν «πρωτοφανή αναξιοπιστία» στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι «αυτό είναι καλό για τη ΝΔ, αναδεικνύεται ως η μόνη σοβαρή πολιτική δύναμη, αλλά και κακό διότι μπορεί να οδηγήσει σε εφησυχασμό».

Την εσωστρέφεια τους «ενοχοποιούν» στο ΠαΣοΚ

Στον αντίποδα, στο στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης τα δημοσκοπικά ευρήματα, που δείχνουν τη θετική αξιολόγηση για το ΠαΣοΚ να υποχωρεί στο 10% (οι αρνητικά διακείμενοι είναι στο 81%) και για τον Νίκο Ανδρουλάκη στο 12% (αρνητική αξιολόγηση από το 79%), προκαλούν προβληματισμό και ανησυχία.

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι ειδικά η έρευνα της Metron Analysis περιλαμβάνει προφανώς και τα εσωτερικά ζητήματα που αναδείχθηκαν στη συνεδρίαση της Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), από την οποία το κυρίαρχο μήνυμα που εκπέμφθηκε ήταν οι αντιπαραθέσεις.

«Αν δεν κοιτάξουμε όλοι μας να υπάρχει εξωστρέφεια, το κόμμα να αποκτήσει και ενιαία φωνή που θα ενισχύσει το αφήγημα τότε υπάρχει κίνδυνος να πάει προς τα κάτω», υποστηρίζουν πηγές που απηχούν τις απόψεις της ηγεσίας. «Για να ανέβει η απήχησή μας, χρειάζεται εξωστρέφεια, προσθέτουν και δηκτικά καταλήγουν: «Τον κόσμο δεν τον νοιάζουν τα εσωτερικά ζητήματα και οι αλγόριθμοι που τέθηκαν, τον νοιάζουν οι λύσεις στα ζητήματα του».

Σε αντίστοιχο πνεύμα, η πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Άννα Διαμαντοπούλου δήλωσε: «Αν δεν σταματήσουμε να ασχολούμαστε με θέματα που μας ενδιαφέρουν εσωτερικά, ο κόσμος θα σταματήσει να ενδιαφέρεται για εμάς». Ανησυχία για τις εξελίξεις εκφράζουν και στελέχη που βρίσκονται κοντά στον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος έχει την πατρότητα της έκφρασης για την «κολλημένη βελόνα» της δημοσκοπικής καταγραφής του ΠαΣοΚ. « Χρειάζεται να κλείσουμε τα σημαντικά θέματα μέχρι το Συνέδριο (σ.σ.: έχει οριστεί για το τέλος Μαρτίου) και να ενισχύσουμε την επικοινωνία», υπογραμμίζουν.