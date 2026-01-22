Με τη συμμετοχή του Νομπελίστα Λογοτεχνίας 2025, Λάσλο Κρασναχορκάι, εγκαινιάζεται τον Μάρτιο του 2026 το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας (Athens International Literature Festival – AILF), μια νέα διεθνής διοργάνωση που φιλοδοξεί να τοποθετήσει την ελληνική πρωτεύουσα στον χάρτη των μεγάλων λογοτεχνικών συναντήσεων. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων και θα φιλοξενηθεί στην Τεχνόπολη, από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ο πολυβραβευμένος Ούγγρος συγγραφέας θα βρεθεί στην Αθήνα ως επίτιμος προσκεκλημένος της πρώτης διοργάνωσης, συμμετέχοντας σε δημόσιες συζητήσεις και εκδηλώσεις με αναγνώστες και ανθρώπους του βιβλίου. Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας υπογράμμισε τον διεθνή προσανατολισμό της νέας διοργάνωσης και τη σημασία της παρουσίας του Κρασναχορκάι, κάνοντας λόγο για «ένα πολιτιστικό κεφάλαιο που ανοίγει για την πόλη».

Ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της εποχής μας

Γεννημένος το 1954 στην Ουγγαρία, ο Λάσλο Κρασναχορκάι θεωρείται μία από τις πλέον επιδραστικές μορφές της σύγχρονης παγκόσμιας λογοτεχνίας. Το έργο του ξεχωρίζει για τη φιλοσοφική του ένταση, τις εκτενείς, ρυθμικές προτάσεις και τη σκοτεινή, αποκαλυπτική του ατμόσφαιρα. Η διεθνής του αναγνώριση ενισχύθηκε μετά τη μετάφραση του μυθιστορήματος «Πόλεμος και Πόλεμος» στα αγγλικά, ενώ η Σούζαν Σόνταγκ τον χαρακτήρισε «μετρ της Αποκάλυψης» – χαρακτηρισμός που τον συνοδεύει μέχρι σήμερα.

Το 2015 τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Booker, ενώ το έργο του συνδέθηκε στενά και με τον κινηματογράφο, μέσα από τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ. Από αυτή τη σύμπραξη προέκυψαν εμβληματικές ταινίες, όπως Το Τανγκό του Σατανά και οι Αρμονίες του Βερκμάιστερ, βασισμένες σε μυθιστορήματά του.

Τριήμερο λογοτεχνικών συναντήσεων στην Τεχνόπολη

Το AILF φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας νέος διεθνής θεσμός, φέρνοντας στην Αθήνα συγγραφείς, δημοσιογράφους και στοχαστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παρουσιάσεις βιβλίων και παράλληλες δράσεις, με στόχο έναν ανοιχτό διάλογο γύρω από τη λογοτεχνία και τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής.

Στην πρώτη διοργάνωση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι βραβευμένοι με Booker Prize Ντέιβιντ Σολόι (2025) και Πολ Λιντς (2023), καθώς και συγγραφείς με διεθνή παρουσία όπως οι Νικόλ Κράους, Λεϊλά Σλιμανί, Καρολίν Έμκε, Σέλβα Αλμάδα και Λιλιάν Τυράμ. Το ελληνικό πρόγραμμα πλαισιώνεται από σημαντικά ονόματα της σύγχρονης λογοτεχνίας και του δοκιμίου.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ έχουν οι Χρήστος Αστερίου, Λευτέρης Καλοσπύρος και Μικέλα Χαρτουλάρη, ενώ τη διοργάνωση υπογράφει η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με τη στήριξη πολιτιστικών φορέων και χορηγών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους συμμετέχοντες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα μέσω των επίσημων καναλιών του φεστιβάλ.