Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στη Βάση Άντριους στο Μέριλαντ για αλλαγή αεροσκάφους, αφού το πλήρωμα του Air Force One εντόπισε «ένα μικρό ηλεκτρικό πρόβλημα» λίγο μετά την απογείωση προς το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Air Force One turned around en route to Switzerland and is heading back to the U.S. with the president aboard due to “minor electrical issue,” the White House says Trump will board another plane and then continue on to Davos pic.twitter.com/F9jH2vB1Xa — Marc Caputo (@MarcACaputo) January 21, 2026

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη λίγο μετά την απογείωση, όταν το πλήρωμα εντόπισε «ένα μικρό ηλεκτρικό πρόβλημα» στο αεροσκάφος και για προληπτικούς λόγους όπως ανέφερε κρίθηκε σκόπιμο να επιστρέψει το αεροσκάφος.

Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια του ERTnews Λένα Αργύρη, δημοσιογράφος που επέβαινε στο Air Force One ανέφερε ότι τα φώτα έσβησαν για λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, χωρίς να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις εκείνη τη στιγμή

Η Λίβιτ αστειεύτηκε με τους δημοσιογράφους στο Air Force One το βράδυ της Τρίτης, λέγοντας ότι «το καταριανό τζετ ακούγεται αυτή τη στιγμή πολύ καλύτερο».

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιβιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος και θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς το Νταβός.

Πηγές: Reuters, Associated Press, ertnews.gr