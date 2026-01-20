Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας λόγω της κακοκαιρίας.

Το μήνυμα συνιστά στους κατοίκους να «περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες», καθώς και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Αργολίδας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026

Τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες

Η Τετάρτη θα είναι μια καθαρά χειμερινή ημέρα, με έντονες βροχές και καταιγίδες, αλλά και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά, οι οποίες κατά τόπους θα κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο, ενώ η Αττική θα επηρεαστεί σημαντικά από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κεντρική και τη Δυτική Αττική, που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στη Δυτική Θεσσαλία, γύρω από Τρίκαλα και Καρδίτσα, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα χιονίσει σε όλες τις πόλεις. Χιόνια θα εμφανιστούν και στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως σε δυτικότερα τμήματα της Πιερίας, της Πέλλας και της Ημαθίας.

Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, με σταδιακή εξασθένηση των ανέμων και βελτίωση του καιρού από την Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τους 16 με 17 βαθμούς, αν και οι βροχές θα συνεχιστούν κυρίως στη δυτική χώρα και στο ανατολικό Αιγαίο, τουλάχιστον έως το Σάββατο.