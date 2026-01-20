Δήλωση μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ έκανε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ξεκαθαρίζοντας ότι συνεχίζει απρόσκοπτα το πολιτικό και θεσμικό του έργο.

Όπως ανέφερε, παραμένει ενεργός σε ζητήματα που αφορούν τα κόκκινα δάνεια, τη στήριξη των αγροτών, την ασφάλεια της χώρας και την περιφερειακή ανάπτυξη, τόσο στο Στρασβούργο όσο και στις Βρυξέλλες, στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του και στην Ελλάδα, με τακτική παρουσία κάθε Σαββατοκύριακο.

Ο κ. Φαραντούρης, κλείνοντας τη δήλωσή του, άφησε αιχμές για τη διαγραφή του, τονίζοντας πως «τα υπόλοιπα αφορούν αυτούς που τ’ αποφάσισαν».

Αναλυτικά η δήλωσή του

«Συνεχίζω το έργο μου για τα κόκκινα δάνεια, τους αγρότες μας, την ασφάλεια της πατρίδας μας και την περιφερειακή ανάπτυξη, στο Στρασβούργο σήμερα και όλη την εβδομάδα, στις Βρυξέλλες, στα κέντρα λήψης των αποφάσεων στην Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα κάθε Σαββατοκύριακο. Τα υπόλοιπά αφορούν αυτούς που τ’ αποφάσισαν».