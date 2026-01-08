Τη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις του για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σχολίασε ο Νικόλας Φαραντούρης. Ο ευρωβουλευτής επανέλαβε ότι δεν είπε ποτέ ότι θα συμμετάσχει στο κόμμα της και πως δεν έχει καμία πρόθεση να παραχωρήσει την έδρα του.

«Προσπαθώ και εγώ να κατανοήσω περισσότερα. Συνήθως αυτά τα πράγματα έχουν κάποια διαδικασία. Συνήθως, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες και υπάρχει κάποια αιτιολογία για την οποία κάποιος ευρωβουλευής πρέπει να τεθεί επειδή καλωσόρισε το ενδεχόμενο ένα κίνημα πολιτών να εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Γιατί καλωσορίζοντας την κάθοδο στην πολιτική ενός ανώνυμου ανθρώπου που η τραγική συγκυρία της μοίρας τον έφερε στην πρώτη γραμμή της μάχης για δικαιοσύνη αυτό είναι κακό. Αυτό είναι το λιγότερο. Ο καθένας πορεύεται με βάση τις επιλογές του» ανέφερε αρχικά μιλώντας για τη διαγραφή του.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα σενάρια που υπάρχουν για ενδεχόμενη προσχώρησή του στο κόμμα που θα δημιουργήσει η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθαρίζοντας: «Κανείς και προφανώς ούτε εγώ δεν προεξόφλησα τη συμμετοχή μου σε κανένα κόμμα. Άλλοι προεξόφλησαν τη συμμετοχή τους σε κόμματα που δεν έχουν καν δημιουργηθεί παρελαύνοντας σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Ακόμα και ο πρόεδρος του κόμματος προεξόφλησε την μετεξέλιξη, την κατάργηση του κόμματος σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Άρα, για κόμματα και για συμμετοχές από μένα δεν ακούστηκε κάτι. Αν υπήρχε κάποια σπέκουλα αφορά τους συναδέλφους μου στον ΣΥΡΙΖΑ.

Λέω ότι πρέπει να ερωτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την ενέργεια. Δεν να πω κάποια κακία. Θυμίζω ότι μπήκα στην πολιτική πριν από δύο χρόνια, χωρίς κομματικές περγαμηνές, δεν είμαι παιδί του κομματικού σωλήνα. Μπήκα στην πολιτική μετά από 25 χρόνια προϋπηρεσίας μου στα πανεπιστήμια και στον ιδιωτικό τομέα. Μπήκα στην πολιτική με σταυρό. Μπήκα για ιδέες, για αξίες, για ιδανικά και κοινωνική δικαιοσύνη».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ αποξενώνεται από το βασικό DNA του»

Ο κ. Φαραντούρης επεσήμανε: «Θα πρέπει να ερωτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ εάν αυτή η απόσταση από τον κινηματικό χαρακτήρα, διότι αν έχεις αντισώματα, αλλεργία σε ο,τιδήποτε αποτελεί κίνημα και ο,τιδήποτε άλλο φαίνεται ότι αποξενώνεται από το βασικό DNA του»

Έπειτα, τόνισε: «Στο δικό μου αξιακό κώδικα θα υπάρχουν πάντα καλά λόγια και για πολιτικούς αντιπάλους. Ακόμα και για κυβερνητικά στελέχη. Τα θέματα στην πολιτική δεν είναι προσωπικά. Η πολιτική είναι αντιπαράθεση ιδεών δεν είναι προσωπικά ψυχολογικά αδιέξοδα. Αν κάποιος φοβάται το ενδεχόμενο μιλάμε για ψυχολογικά αντανακλαστικά, ενώ στην πολιτική τα αντανακλαστικά πρέπει να είναι πολιτικά».

Επέμεινε ότι δεν παραδίδει την έδρα και τόνισε: «Δεν πήρα την έδρα μου να πάω σε άλλο κόμμα όπως έκαναν άλλοι συνάδελφοί μου απ΄τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να με θέσει εκτός», είπε στον ΑΝΤ1.