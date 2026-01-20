O ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης τίθεται εκτός ΣΥΡΙΖΑ, μετά από απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της προηγούμενης απόφασης για απομάκρυνσή του από την ευρωομάδα του κόμματος.

Η διαδικασία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος αποφάσισε τη διαγραφή του Ν. Φαραντούρη από την ευρωομάδα. Το ζήτημα παραπέμφθηκε στη συνέχεια στα αρμόδια κομματικά όργανα, με την Επιτροπή Δεοντολογίας να καλείται να εξετάσει τη συνολική στάση και δημόσια παρουσία του ευρωβουλευτή.

Υπό την προεδρία του Φώτη Κουβέλη, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Νικόλας Φαραντούρης «έπαψε να είναι μέλος του κόμματος». Σύμφωνα με κομματικές πηγές, η απόφαση βασίστηκε σε δημόσιες τοποθετήσεις και δηλώσεις που είχε πραγματοποιήσει τόσο πριν όσο και μετά τη διαγραφή του από την ευρωομάδα.

Καθοριστικής σημασίας θεωρήθηκαν οι παρεμβάσεις του ευρωβουλευτή, οι οποίες εκτιμήθηκε ότι παραβίαζαν τους κανόνες συλλογικής λειτουργίας και πολιτικής ευθύνης του κόμματος. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι δηλώσεις αυτές λειτούργησαν επιβαρυντικά στη διαδικασία αξιολόγησης της κομματικής του ιδιότητας.