Ολοκληρωτικά καταστράφηκε το εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι, στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, στο οποίο λίγο μετά τη μία ξέσπασε φωτιά. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 42 πυροσβέστες με 19 οχήματα.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε κοντινές επιχειρήσεις, ενώ ακούγονταν και απανωτές εκρήξεις από φιάλες οξυγόνου που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση από τη φωτιά.

Λόγω των εύφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και στην περιοχή ήχησε το 112.

«Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα.