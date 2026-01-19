Μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι, στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα. Λόγω των εύφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και στην περιοχή ήχησε το 112.

«Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα.

Από τη φωτιά το εργοστάσιο καταστράφηκε ολοσχερώς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή #Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής ‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) January 19, 2026

Η φωτιά επεκτάθηκε σε τρεις επιχειρήσεις

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά έξι οχήματα με 22 πυροσβέστες, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής. Η φωτιά επεκτάθηκε σε τρεις επιχειρήσεις με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Αρκετά ασθενοφόρα υπέστησαν ζημιές όταν φωτιά επεκτάθηκε σε διπλανό συνεργείο αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στην περιοχή έχουν σπεύσει στο σημείο καθώς ανησυχούν για τις περιουσίες τους.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχώς ενισχύονται και στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 19 οχήματα.