Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού. Κατά τη διάρκειά της αναφέρθηκε στην ίδρυση νέου πολιτικού κινήματος, τη δίκη των Τεμπών και στην κριτική που δέχεται από τα κόμματα της Βουλής.

Αρχικά, η κα Καρυστιανού τόνισε: «Αυτό το κίνημα πολιτών το οποίο όντως οργανώνεται και έχω συγκινηθεί γιατί μας έχουν έρθει πάνω από 300 email με πολύ βαριά βιογραφικά επιστημόνων που θέλουν να συνδράμουν εθελοντικά. Αυτό δείχνει μεγάλη ανάγκη που έχει ο κόσμος να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο, καθαρό και ελπιδοφόρο. Θα μείνω στο σχόλιο που έκανε ένας συνεπιβάτης μου σε αεροπλάνο. Με πλησίασε και μου είπε ‘είμαστε μαζί σας. Δε φοβόμαστε εσάς, είμαστε σίγουροι για εσάς, φοβόμαστε όμως αυτούς που θα σας πλαισιώσουν’.

Έχουμε δει ότι θα γίνουν προσπάθεια να αμαυρωθεί το εγχείρημα. Σε ό,τι αφορά στα της ταυτότητας και της ιδεολογίας, έχω να πω ότι το “Δεξιά” και “Αριστερά” είναι χαρακτηρισμοί που ταιριάζουν στο παλιό πολιτικό σύστημα. Δε θα θελα να έχω ταμπέλες γιατί συνομιλώ με ανθρώπους που ανήκουν σε όλα τα κόμματα και σε όλες τις ιδεολογίες. Και συγχωρέστε με, αλλά εγώ έχω δει πολλές φορές τους πολιτικούς να καταπατούν οι ίδιοι την ιδεολογία του κόμματός τους. Όπως και αυτά που υπόσχονται προεκλογικά. Γιατί τόση επιμονή να πάρουμε εμείς μια θέση και να βάλουμε μια ταμπέλα;

Όταν μιλάς για ένα κράτος δικαίου, διαφάνεια, λογοδοσία, αυτές οι αξίες δεν μπορούν να έχουν συγκεκριμένη ταμπέλα».

Σε ερώτηση για τη Δικαιοσύνη επεσήμανε: «Άκουγα για δικαιοσύνη, για κράτος δικαίου αλλά δεν έβλεπα τίποτα και έτσι ο κόσμος με έμαθε αναγκαστικά από αυτό που μου συνέβη. Για μας τους πολίτες και για μένα προσωπικά, είναι πλέον αδιανόητο να ζούμε έτσι. Το σημαντικό είναι να αποκτήσουμε ένα κράτος δικαίου, να μιλήσουμε ξανά για το άρθρο 86 που προστατεύει τους πολιτικούς και τους δίνει ατιμωρησία και σε δεύτερη μοίρα έρχεται το ποια είναι η άποψή μας για τον Τραμπ. Δε θα είμαστε μονοθεματικοί, αλλά το πρωτεύων για μας είναι να μπορέσει η χώρα να λειτουργήσει σωστά, να γίνουμε ένα κράτος δικαίου».

«Δεν πιστεύω ότι θα ξεκινήσει η δίκη τον Μάρτιο»

Στη συνέχεια της ζητήθηκε να αναφέρει τις θέσεις και τις προτάσεις της για να αλλάξει η δικαιοσύνη στην Ελλάδα και επεσήμανε: «Δε θα ανοίξω τα χαρτιά μου τώρα γι αυτό το ζήτημα, αλλά είναι από αυτά που μας ενδιαφέρουν οπότε σας διαβεβαιώ ότι έχουμε ήδη πάρει αποφάσεις και έχουμε προτάσεις. Θα δείτε ότι όταν είμαστε έτοιμοι και κάνουμε την παρουσίαση του προγράμματός μας για την Οικονομία, την Υγεία, την Παιδεία, το Δημογραφικό, τη Νεολαία, θα αναλυθούν τα πάντα από αυτούς που θα ασχοληθούν με αυτή την προσπάθεια».

Μιλώντας για το ποιοι θα είναι πίσω από το κόμμα και αν θα συνεργαστεί με στελέχη από τη Νίκη του Νατσιού τόνισε: «Δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα. Ακούω πράγματα και ειλικρινά τρομάζω. Προέρχονται από όλους τους χώρους αλλά δεν είναι ενεργοί πολιτικοί. Μια και μιλούν πολλοί για την κυρία Γρατσία και το γεγονός ότι προέρχεται από τη Νίκη, έχουμε ανθρώπους που ήταν στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία και άτομα που βρίσκονταν στην Αριστερά».

Σε ερώτηση για την τοποθέτηση του Νίκου Πλακιά ότι είναι αντίθετος με τη χρονική στιγμή λόγω της δίκης και γι αυτούς που μιλούν για «προσωπική φιλοδοξία» απάντησε: «Δεν ξέρω αν θα υπάρξει άνθρωπος που με επιχειρήματα και όχι με προσωπικές απόψεις ή συναισθηματισμούς, μπορεί να πει ότι δεν έχω κάνει ό,τι νομικές κινήσεις θα μπορούσα να κάνω. Και εδώ και στο εξωτερικό.

Δεν μπορώ να δω Δικαιοσύνη τη στιγμή που έχουμε μια σύγκρουση τρένων και δεν υπάρχει εισαγγελέας που να έχει το σθένος να φέρει τον υπουργό Μεταφορών με τη διαδικασία του αυτοφώρου για να δώσει εξηγήσεις. Για να μην πω ότι φτάσαμε στα τρία χρόνια με τους πολιτικούς να είναι ελεύθεροι, ατιμώρητοι με ένα δυο πλημμελήματα που θα τα λύσουν. Σε αυτή την χώρα ζω. Προσωπικά δε, δεν πιστεύω ότι θα ξεκινήσει η δίκη τον Μάρτιο».

«Η δίκη των Τεμπών πάει να γίνει με όρους σικέ»

Όπως ήταν φυσιολογικό η κα Καρυστιανού ρωτήθηκε και για τη δίκη των Τεμπών. «Θα γίνει μια δίκη στην οποία δε θα είναι κανείς κατηγορούμενος από την Hellenic Train που διαφήμιζε την τηλεδιοίκηση και έλεγε ‘τι ωραία τηλεδιοίκηση έχω, ελάτε να ταξιδέψετε’. Δεν είναι κατηγορούμενοι οι άνθρωποι που έφαγαν τα χρήματα της 717, δεν είναι κατηγορούμενα άτομα υπεύθυνα για την πυρόσφαιρα. Όπως είδατε σε αυτό το δυστύχημα που συνέβη στην Ισπανία, πυρόσφαιρα δεν δημιουργήθηκε» επεσήμανε.

Για το επιχείρημα συγγενών ότι ζημιώνεται ο αγώνας για Δικαιοσύνη λόγω της εμπλοκής της με την πολιτική απάντησε: «Δε θεωρώ ότι υπάρχει Δικαιοσύνη. Πάει να γίνει με όρους σικέ, να μπει μια ταφόπλακα, να συγκαλυφθεί η υπόθεση».

Ερωτώμενη για το αν επιθυμεί να κυβερνήσει αποκρίθηκε: «Προφανώς, αν και δεν ξέρω αν θα κυβερνήσω εγώ γιατί δε γνωρίζω αν θα είμαι η επικεφαλής. Θέλω όμως να δω τους πολίτες να παίρνουν την τύχη της χώρας στα χέρια τους. Να μπουν στη Βουλή, να προσφέρουν έργο. Να έχει ο κόσμος επιτέλους αυτούς που θα τον εκπροσωπήσουν».

Επιπρόσθετα ρωτήθηκε για το αν σκοπεύει να συνεργαστεί με άλλο κόμμα για να κυβερνήσει και η κα Καρυστιανού ήταν ξεκάθαρη: «Είμαστε έτοιμοι ως κίνημα, να διεκδικήσει και να κάνει πράξεις αυτά που λέει. Δε θα υπάρξει όμως καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Όχι στη συγκυβέρνηση. Ας μην προδικάζουμε το αποτέλεσμα γιατί μπορεί να μας εκπλήξει όλους».

«Δεν καταλαβαίνω τι έκανε τα κόμματα να αλλάξουν στάση απέναντί μας»

Μιλώντας για τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόνισε: «Ειλικρινά δεν κατάλαβα γιατί δεχθήκαμε τόση κριτική όταν τόσο καιρό τα νιώθαμε δίπλα μας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που τα έκανε να αλλάξουν στάση απέναντί μας από τη στιγμή που παραμένουν ίδιες οι θέσεις μας. Ήμουν καλή και με στήριζαν και τώρα είμαι η κακιά. Κακολογούν και προσπαθούν να αμαυρώσουν την αγνότητά του».

Σε νέα ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, το ΠαΣοΚ και τη ΝΔ είπε: «Ο κ. Τσίπρας με ειρωνεύτηκε και μάλιστα με μια ατάκα περί χρυσόψαρου. Έχω να του απαντήσω ότι εμείς οι πολίτες που ζήσαμε τις εποχές των μνημονίων, δεν τις ξεχνάμε. Έχουν αυτοκτονήσει και συμπολίτες μου για όσα πέρασαν αυτή την περίοδο. Εμείς δεν είμαστε σαν τους πολιτικούς, δεν έχουμε ξεχάσει και δε θα ξεχάσουμε.

Θα ήθελα να δω τις μελέτες και τις εισηγήσεις στις οποίες στηρίχθηκε ο κ. Τσίπρας για να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο το οποίο συνοδεύονταν με την υποθήκευση της χώρας για 100 χρόνια. Και φυσικά θα ήθελα να δω και τη μελέτη αποτίμησης των συνεπειών αυτής της υπογραφής. Αν δεν υπάρχουν, σημαίνει ότι ήταν μια επιπόλαιη υπογραφή και άρα η κριτική μου ήταν δίκαιη. Προφανώς, και η κριτική μου εστιάζει και στα δύο κόμματα που κυβερνούσαν όλα αυτά τα χρόνια και μας έφτασαν στα μνημόνια, η Νέα Δημοκρατία και το ΠαΣοΚ».