«Θέμα δημόσιας διαβούλευσης» χαρακτήρισε το ζήτημα των αμβλώσεων η Μαρία Καρυστιανού προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, ενώ άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Σε συνέντευξή της στο OPEN, η κα. Καρυστιανού δήλωσε ότι σέβεται την ελεύθερη βούληση και τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά τόνισε πως υπάρχει και η ηθική διάσταση που αφορά το έμβρυο.

«Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε μια θέση να βλέπω τα πράγματα φροντίζοντας και τη ζωή που έχει δημιουργηθεί, κατανοώντας πλήρως το δικαίωμα της γυναίκας να αποφασίσει», είπε, προσθέτοντας ότι από τη στιγμή που η καρδιά του παιδιού χτυπά στους τρεις μήνες, θεωρείται ότι έχει δημιουργηθεί ζωή.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η αναφορά της στη δημόσια διαβούλευση δεν αφορά αποκλειστικά τις αμβλώσεις, αλλά γενικότερα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της κοινωνίας: «Θέματα που επηρεάζουν την κοινωνία μας μπορούν να λύνονται με δημόσια διαβούλευση».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η απάντηση Π. Μαρινάκη στην Καρυστιανού

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών σήμερα, Δευτέρα 19/1, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού τόνισε: «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούστηκε από γιατρό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα».