Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα λαμβάνει νέα τροπή, μετά τις σημερινές πολύωρες διαδικασίες στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Για περίπου τέσσερις ώρες παρέμεινε ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος είχε εμφανιστεί αυτοβούλως τον Οκτώβριο, δηλώνοντας συνεργός και αναλαμβάνοντας την ηθική αυτουργία. Πλέον, όμως, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βαρύτερη κατηγορία του «φυσικού αυτουργού» της διπλής δολοφονίας.

Σύμφωνα με τη νέα προσέγγιση της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, ο 22χρονος φέρεται να ήταν το πρόσωπο που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος το μοιραίο βράδυ, στοιχείο που ο ίδιος είχε αρνηθεί στην αρχική του απολογία. Η μεταβολή της κατηγορίας από «ηθικό αυτουργό» σε «φυσικό αυτουργό» θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Προθεσμία έως την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου για απολογία

Ο νέος συνήγορος του 22χρονου, Νικόλαος Αλετράς, μαζί με τον δικηγόρο Αλέξανδρο Μαργέλη, ζήτησαν προθεσμία μίας εβδομάδας για ενδελεχή μελέτη της δικογραφίας. Τελικά χορηγήθηκε προθεσμία έως την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, στις 10:00 το πρωί. Ο εντολέας του δηλώνει πρόθυμος να συνεισφέρει πρόσθετα στοιχεία, επιμένοντας ωστόσο ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε.

Σε αναλυτική δήλωσή του, ο κ. Αλετράς υπογράμμισε πως η σημερινή διαδικασία είχε στόχο τη χορήγηση επαρκούς χρόνου για τη μελέτη του ογκώδους υλικού. Όπως σημείωσε, έχουν προηγηθεί τρεις συλλήψεις και τρεις απολογίες, ενώ τα αποδεικτικά μέσα, ηλεκτρονικά και φυσικά, είναι πολυάριθμα. Μόνο τα ηλεκτρονικά αρχεία φτάνουν τα 600 gigabyte, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την πλήρη αξιολόγησή τους σε μικρό χρονικό διάστημα.

Παρά ταύτα, ο συνήγορος ανέφερε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε έως την Τετάρτη να παρουσιαστεί τεκμηριωμένη υπερασπιστική θέση. Ο 22χρονος εξακολουθεί να κρατείται στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας.

Συμπληρωματική απολογία και για τον δεύτερο 22χρονο

Παράλληλα, ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκε και ο δεύτερος προφυλακισμένος 22χρονος, Ι.Μ., ελληνοβρετανικής καταγωγής. Αρχικά είχε αποδοθεί σε αυτόν ο ρόλος του φυσικού αυτουργού, ωστόσο πλέον φέρεται να αντιμετωπίζεται ως συνεργός.

Κλήθηκε να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά, λαμβάνοντας επίσης προθεσμία για συμπληρωματική απολογία την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Η ανακρίτρια αποδίδει πλέον στον δεύτερο 22χρονο τον ρόλο του συνεργού, ενώ αναδιαμορφώνεται συνολικά το σκηνικό των κατηγοριών. Τα νέα στοιχεία, οι μεταβολές στους ρόλους των εμπλεκομένων και ο τεράστιος όγκος της δικογραφίας συνθέτουν ένα σύνθετο και δυναμικό δικαστικό παζλ, με κρίσιμες απαντήσεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.