Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και εννέα ακόμη τραυματίστηκαν σε σύγκρουση λεωφορείου με τρένο στο Αμβούργο, ανακοίνωσε την Παρασκευή η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης.

Όλα τα θύματα βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο τη στιγμή του ατυχήματος, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής στο AFP.

Ο οδηγός του λεωφορείου, που ήταν ο τελευταίος που απεγκλωβίστηκε, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ δύο ακόμη επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά και έξι ελαφρά, πρόσθεσε.

Η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι συνέβη σε ισόπεδη διάβαση χωρίς μπάρες, προσθέτοντας πως «τα αίτια της σύγκρουσης δεν είναι ακόμη σαφή». Το άτομο που έχασε τη ζωή του «υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο», σύμφωνα με την αστυνομία.