Καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν απειλούν να βυθίσουν εκ νέου τη Μέση Ανατολή στο χάος, Τουρκία και Πακιστάν, δια στόματος του τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και του πακιστανού υπουργού Αμυντικής Βιομηχανίας, Ραζά Χαγιάτ Χαράζ, αποκάλυψαν ότι ετοιμάζεται τριμερής αμυντική σύμπραξη με τη Σαουδική Αραβία.

Τόσο ο Φιντάν, όσο και ο Χαράζ στις δηλώσεις τους υποστήριξαν ότι οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει, αλλά ότι ακόμα δεν δεν έχει υπογραφεί κάποια συμφωνία.

Η Τουρκία θέλει «περιφερειακή πλατφόρμα συνεργασίας»

Πιο συγκεκριμένα ο Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου, μιλώντας για τις επαφές με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία σχετικά με μια κοινή αμυντική συμφωνία, υποστήριξε πως υπάρχει ανάγκη για ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία και εμπιστοσύνη, ώστε να ξεπεραστούν οι καχυποψίες που δημιουργούν «ρήγματα και προβλήματα» και οδηγούν είτε στην ανάδυση αλλότριων ηγεμονιών είτε σε πολέμους και αστάθεια που τροφοδοτεί η τρομοκρατία.

«Στο τέλος όλων αυτών, η πρότασή μας είναι η εξής: όλα τα κράτη της περιοχής πρέπει να ενωθούν και να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας», είπε. Τα περιφερειακά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν αν οι χώρες «εμπιστεύονται η μία την άλλη», πρόσθεσε.

«Προς το παρόν υπάρχουν συναντήσεις και συζητήσεις, αλλά δεν έχει υπογραφεί καμία συμφωνία. Το όραμα του προέδρου μας Ταγίπ Ερντογάν είναι μια συμπεριληπτική πλατφόρμα που θα δημιουργεί ευρύτερη και μεγαλύτερη συνεργασία και σταθερότητα».

Υπάρχει προσχέδιο συμφωνίας

Απο την πλευρά του ο ο Ραζά Χαγιάτ Χαράζ ανέφερε σε δηλώσεις του στο Reuters πως: «Η τριμερής συμφωνία Πακιστάν–Σαουδικής Αραβίας–Τουρκίας ετοιμάζεται. Το σχέδιο συμφωνίας είναι ήδη στα χέρια μας. Είναι στη Σαουδική Αραβία. Είναι και στην Τουρκία. Και οι τρεις χώρες το εξετάζουν. Βρίσκεται στο τραπέζι εδώ και περίπου δέκα μήνες».

Όπως ανέφερε ο Χαράζ, η πιθανή συμφωνία μεταξύ των τριών περιφερειακών δυνάμεων είναι ανεξάρτητη από τη διμερή αμυντική συμφωνία Πακιστάν–Σαουδικής Αραβίας που ανακοινώθηκε πέρυσι και απαιτείται η τελική συναίνεση και των τριών κρατών για να ολοκληρωθεί.

Πως θα επηρεάσει την περιοχή μια συμφωνία αν υπογραφεί

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι μια τριμερής σύμπραξη θα ενίσχυε τις προσπάθεις «περιορισμού» και αποτροπής του Ιράν, ενώ παράλληλα θα βοηθούσε το Ριάντ, αλλά και την Τουρκία να διαφοροποιήσουν τις συμμαχίες τους πέρα από τη Δύση.

Το βασικό θέμα που φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν στο «βάθος» που αυτή η συμφωνία θα έχει, καθώς μια συμφωνία κοινής άμυνας με ρήτρες τύπου ΝΑΤΟ, θα μπορούσε να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο από την ίδια την Βορειοατλαντική Συμμαχία, όσο και από την Ουάσινγκτον και το Ισραήλ.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το πιθανότερο είναι ότι αν τελικά υπάρξει συμφωνία, αυτή θα περιορίζεται σε μια απλή συνεργασία αύξησης της κοινής ικανότητας άμυνας των συμμετεχόντων κι αυτό μόνο εάν καταφέρουν να βρουν τρόπους συνεργασίας σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών και διοίκησης. Καθοριστικό ρόλο για το τι τελικά θα συμφωνηθεί θα παίξει και η αμυντική βιομηχανία, δηλαδή οι συμπαραγωγές, τα αντισταθμιστικά οφέλη, η τιμολόγηση και η μεταφορά τεχνολογίας.