Η Άγκυρα προγραμματίζει την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών σε Εσθονία και Ρουμανία, στο πλαίσιο των ενισχυμένων αποστολών αεροπορικής επιτήρησης του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το Reuters, κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης των δημοσιογράφων, το υπουργείο διευκρίνισε ότι προβλέπεται ανάπτυξη τουρκικών μαχητικών στην Εσθονία από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο του 2026, ενώ θα ακολουθήσει νέα εναλλαγή δυνάμεων στη Ρουμανία για το διάστημα Δεκεμβρίου 2026 – Μαρτίου 2027.

Ενεργή η συμμετοχή στη Συμμαχία λέει η Τουρκία

Όπως επισημάνθηκε, η Τουρκία συμμετέχει ενεργά και με συνέπεια στις αποστολές αεροπορικής αστυνόμευσης της Συμμαχίας, οι οποίες έχουν ως στόχο τη διασφάλιση και προστασία του εναέριου χώρου των κρατών-μελών σε περίοδο ειρήνης. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν τουρκικά μαχητικά είχαν αναπτυχθεί στην Πολωνία από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2021, καθώς και στη Ρουμανία από τον Νοέμβριο του 2023 μέχρι τον Απρίλιο του 2024.

Οι νέες αναπτύξεις εντάσσονται στη συνολικότερη ενίσχυση της αεράμυνας του ΝΑΤΟ, μετά από όσα η Συμμαχία περιγράφει ως επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου των συμμάχων από τη Ρωσία. Τέλος, το τουρκικό υπουργείο υπενθύμισε ότι η Τουρκία θα φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο.