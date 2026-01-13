Αεροσυνοδός, πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κρατήθηκε και ανακρίθηκε υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία των υπηρεσιών πληροφοριών της Τουρκίας (MIT), σχετικά με τη συντριβή του αεροσκάφους Dassault Falcon 50 κοντά στη Χαϊμανά της Άγκυρας στις 23 Δεκεμβρίου 2025, από την οποία είχε χάσει την ζωή του ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Χαντάντ, τα μέλη της λιβυκής αντιπροσωπείας που τον συνόδευαν στην Τουρκία και όλα τα μέλη του πληρώματος.

Τι αποκαλύπτεται

Το θέμα αποκαλύφθηκε από την ιστοσελίδα Τ24 και τον δημοσιογράφο Τολγκά Σαρντάν, και σύμφωνα με όσα αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ η αεροσυνοδός αφέθηκε ελεύθερη μετά την ανάκριση της καθώς δεν προέκυψε κάτι εναντίον της. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η αεροσυνοδός προσήχθη από το ξενοδοχείο όπου διέμενε και μεταφέρθηκε στην αστυνομία, κατόπιν παρέμβασης της ΜΙΤ και εντολής της Εισαγγελίας της Άγκυρας. Δεδομένου ότι είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η διαδικασία κράτησης διεξήχθη με ιδιαίτερη μυστικότητα για την αποφυγή υποτίθεται διπλωματικού επεισοδίου.

Σημαντικά ερωτήματα

Όπως τονίζεται οι τουρκικές Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν πιθανές συνδέσεις της με το πλήρωμα και τις δραστηριότητες του αεροσκάφους. Η αεροσυνοδός που εξετάστηκε από την ΜΙΤ ήταν μέλος του πληρώματος του Falcon της Harmony Jets που έχει έδρα την Μάλτα και είχε φτάσει στην Τουρκία με αυτό, όμως στην επιστροφή δεν επιβιβάστηκε.

Σημειώνεται ότι ακόμα δεν υπάρχει συγκεκριμένες ανακοινώσεις σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος, καθώςτο μαύρο κουτί έχει σταλεί για εξάταση από ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών με έδρα την Μεγάλη Βρετανία. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που έχουν προκύψει εξ αρχής είναι γιατί οι Λίβυοι επέλεξαν να μεταβούν στην Τουρκία με ιδιωτική εταιρεία και τζετ.