Στη νέα, τέταρτη χρονικά, παρέμβασή του για το τετράγωνο σχέσεων μεταξύ funds, τραπεζών, εισπρακτικών και κόκκινων δανείων ο Νικόλας Φαραντούρης απευθύνθηκε στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Ο Κεφαλλονίτης ευρωβουλευτής ζητά να αποκαλυφθούν ποιοι κρύβονται πίσω από τα funds σε εξωχώριες (οffshore) ή παρένθετες «εταιρείες που έχουν διαχειρίζονται δάνεια δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ και βγάζουν τα σπίτια Ελλήνων πολιτών».

Όπως σημειώνει ο Νικόλας Φαραντούρης «στο ελληνικό Σχήμα ‘Ηρακλής’, οι αποπληρωμές των δανείων αυτών καλύπτονται από κρατικές εγγυήσεις. Καλύπτονται δηλαδή από χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων που έχουν εγγυηθεί ότι τα funds και οι κρυπτόμενοι ιδιοκτήτες τους που συνδέονται με τράπεζες και εισπρακτικές και καταλήγουν σε εξωχώριες εταιρίες, θα πάρουν τα λεφτά τους σε κάθε περίπτωση».

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής αιτήθηκε απ’ τον SSM να εφαρμοστεί η αρχή της διαφάνειας και να δημοσιοποιηθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι πίσω απ’ τις εξωχώριες εταιρείες στο μητρώο της Τράπεζα της Ελλάδος ώστε ο ελληνικός λαός να γνωρίζει «ποιοι βγάζουν στο σφυρί κοψοχρονιά τα σπίτια του».

Η ερώτηση – παρέμβαση Φαραντούρη προς στον SSM

Θέμα: Διαφάνεια πραγματικών δικαιούχων σε τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων με κρατικές εγγυήσεις

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Το 2021 ξεκίνησε τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών με απαιτήσεις δισεκατομμυρίων, τα οποία μεταβιβάστηκαν σε επενδυτές (funds) μέσω Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (SPVs). Το ελληνικό σχήμα (HAPS) προβλέπει κρατικές εγγυήσεις για τους επενδυτές.

Η ταυτότητα των επενδυτών αυτών είναι σχεδόν αδύνατον να εντοπιστεί καθώς χάνεται σε ένα πλέγμα συνδεδεμένων νομικών προσώπων που καταλήγουν σε εξωχώριες εταιρείες, όπου οι πραγματικοί δικαιούχοι δεν γνωστοποιούνται. Σύμφωνα, ωστόσο, με την Οδηγία 2021/21676 (CSCPD) σε συνδυασμό με την Οδηγία 2015/849 περί μέτρων δέουσας επιμέλειας” (AML/CDD), οι πραγματικοί δικαιούχοι ενός σχήματος που επωφελείται από κρατική εγγύηση πρέπει να είναι πλήρως διαπιστώσιμοι από τις Αρχές.

Δεδομένου ότι η διαφάνεια αποτελεί πυλώνα της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην ΕΕ, ερωτάται ο ΕΕΜ:

1. Έχει εντοπίσει και επαληθεύσει τους πραγματικούς δικαιούχους των Εταιρειών Ειδικού Σκοπού και τη σχέση τους με το HAPS;

2. Ποια μέτρα εφαρμόζει για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις διαφάνειας CSCPD αναφορικά με Τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων που περιλαμβάνουν κρατικές εγγυήσεις;

3. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για τη δημοσιοποίηση των πραγματικών ιδιοκτητών Εταιρειών Ειδικού Σκοπού στο δημόσιο μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος;

Τι είναι ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός

Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) είναι το υπερεθνικό σύστημα εποπτείας των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές (στην Ελλάδα, της Τράπεζα της Ελλάδος), που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την εφαρμογή ενιαίων κανόνων στις τράπεζες της Ευρωζώνης (και όσων άλλων χωρών επιλέξουν να συμμετάσχουν).

Εποπτεύει απευθείας τις σημαντικές τράπεζες, ενώ οι λιγότερο σημαντικές εποπτεύονται από τις εθνικές αρχές υπό τις κατευθύνσεις της ΕΚΤ. Στόχος του είναι η ενίσχυση της εποπτείας του τραπεζικού τομέα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ευρωστία των τραπεζών. Στον SSM συμμετέχουν η ΕΚΤ (ως υπερεθνική αρχή) και οι εθνικές εποπτικές αρχές (Τράπεζα της Ελλάδος). Αποτελεί βασικό πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης, μαζί με τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (ΕΜΕ).