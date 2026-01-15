ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ «Χαμηλής διακινδύνευσης» χαρακτήρισε το πρόσφατο blackout στο FIR Αθηνών μιλώντας στην Βουλή ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρίστος Δήμας. Εδώ θα ταίριαζε ένα σχόλιο από τον συνήθως λαλίστατο υπουργό Υγείας: «Είσαι ο υπουργός Μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις “ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλειας τα αεροπλάνα”; Αν το πεις αυτό, δεν θα μπει αύριο άνθρωπος στα αεροπλάνα». Αν αλλάξετε την λέξη «αεροπλάνα» με την λέξη «τρένα», θα έχετε κατά λέξη τη δήλωση του Αδωνι Γεωργιάδη την 8η Μαρτίου του 2023. Πώς λοιπόν να πει ο Δήμας ότι ήταν «υψηλής διακινδύνευσης»; Αλλά, και τι ακριβώς σημαίνει «χαμηλή επικινδυνότητα»; Ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες να συγκρουστούν δυο αεροπλάνα στον αέρα; Να δεχθούμε ότι ήταν λίγες. Αυτό τις κάνει και αποδεκτές; Το θέμα είναι ότι το πόρισμα που δόθηκε στη δημοσιότητα για το blackout δεν αφήνει πολλά περιθώρια για χαζολόγημα. Περιγράφει μια κατάσταση όχι «χαμηλής επικινδυνότητας» αλλά πλήρους διάλυσης. Όχι μόνο στον τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και στη συνολική διοικητική λειτουργία. Ο εξοπλισμός είναι παρωχημένος, κακοσυντηρημένος και χωρίς υποστήριξη πια από τον κατασκευαστή και δεν επαρκεί για να πραγματοποιούνται με ασφάλεια οι πτήσεις. Αλλά παρατηρήθηκε και κακή λειτουργία του μηχανισμού άμεσης απόκρισης ΥΠΑ–ΟΤΕ και των τυποποιημένων διαδικασιών κρίσεων. Περιγράφεται ένα διοικητικό χάος και ανυπαρξία συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων στελεχών της διοίκησης που προκάλεσε πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας. Στην πραγματικότητα το πρόβλημα αποκαταστάθηκε «μετά από επανασυγχρονισμό και επανεκκινήσεις στο δίκτυο κορμού», όπως αναφέρει το πόρισμα. Ό,τι δηλαδή θα τους λέγαμε κι εμείς να κάνουν, αν μας ρωτούσαν! Reset. «Βγάλτο από την πρίζα, μέτρα μέχρι το δέκα και ξαναβάλτο, να δούμε αν θα δουλέψει». Γίνεται αντιληπτό ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στο καλοκαίρι και την πολύ αυξημένη κίνησή του με αυτές τις συνθήκες, εκτός αν η κυβέρνηση ασπάζεται την «φιλοσοφία Γεωργιάδη». Ότι προέχει να ανεβαίνει ο κόσμος στα τρένα και στα αεροπλάνα και όχι η ασφάλεια. Ελπίζω πώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και θα ληφθούν κατάλληλα και κατεπείγοντα μέτρα. Βέβαια, τα κατεπείγοντα μέτρα σημαίνουν και «κατεπείγουσες διαδικασίες» και «κατεπείγουσες διαδικασίες» σημαίνουν αναθέσεις, ακριβές και με αδιαφάνεια. Φυσικά θα το υποστούμε κι αυτό, αλλά κάποια φορά δεν πρέπει να ελεγχθούν κι αυτοί που αδρανούν, από ανικανότητα ή από σκοπιμότητα, και μας φέρνουν πάντα στο σημείο να λέμε «τι να κάνουμε τώρα, αναγκαστικά θα πληρώσουμε όσο-όσο»; Τουλάχιστον αυτή την φορά ας κοστίσει μόνο λεφτά, ας προλάβουμε τις συνέπειες που είχε για παράδειγμα η καθυστέρηση της σύμβασης 717. Να μη χρειαστεί μια τραγωδία για να ελεγχθούν οι υπεύθυνοι. Η αδράνεια αρκεί για να ασκηθεί έλεγχος από τώρα και οι πολιτικοί υπεύθυνοι αυτή την φορά είναι γνωστοί. Τους κατονόμασε ο Κώστας Κυρανάκης. Είναι οι «προηγούμενοι» που παρέδωσαν χάος. Αλλά όπως σαφώς διευκρίνισε, οι προηγούμενοι από αυτόν! Γιατί δεν υπολογίζονται οι δέκα μήνες της υπουργίας του και της υπουργίας του Δήμα δεν μας το εξήγησε, αλλά ας το πάρει το ποτάμι. Δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη που από το 2019 μέχρι σήμερα, εξήμισι χρόνια δηλαδή, δεν έκανε τίποτα, όπως αποδεικνύεται. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Φυσικά, όπως σε κάθε τι σχετικό με την ελληνική πολιτική, όσο σοβαρό κι αν είναι, δεν έλειψε η γελοία διάσταση. Στο πόρισμα ξεκαθαρίζεται πέρα από κάθε αμφιβολία ότι «δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή εξωγενούς κακόβουλης παρεμβολής». Αντιθέτως, προσδιορίστηκε με σαφήνεια η αιτία. Έτσι το σενάριο που έσπευσαν να υιοθετήσουν και να διακινήσουν οι γελωτοποιοί του βασιλέως, η λεγόμενη «φρουρά» προκάλεσε αυτό που θα περίμενε κάποιος από γελωτοποιούς. Γέλιο. Γέλιο πικρό, όμως. Γιατί για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι προτεραιότητα του κυβερνητικού μηχανισμού είναι η επικοινωνιακή διαχείριση και η απόσειση ευθυνών. Ας καταλάβουν στο Μαξίμου ότι αυτή την φορά πρέπει επιτέλους να διαχειριστούν το ίδιο το πρόβλημα και όχι την επικοινωνιακή του διάσταση. Ούτε χθεσινοί είναι, ώστε να τα ρίχνουν στους προηγούμενους, ούτε πιάνουν πια οι σαχλαμάρες για πανταχόθεν βαλλόμενη κυβέρνηση. Αυτή πυροβολεί τα πόδια της συνέχεια, δεν το έχει καταλάβει ακόμη ο κ. Μητσοτάκης;

***

Οι επαφές με τους «σκληρούς»

Εκτός από τους εκπροσώπους των αγροτών, τους λεγόμενους «πρόθυμους» που πήγαν προχθές στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβερνητική αντιπροσωπεία, υπάρχουν και οι «σκληροί». Από προχθές το βράδυ άρχισαν οι παρασκηνιακές επαφές και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των «σκληρών» των μπλόκων, με τους δεύτερους να επιμένουν σε ένα ραντεβού και το υπουργείο να βάζει όρους για την πραγματοποίησή του. Κυβερνητικά στελέχη μιλούν για αυτοεγκλωβισμό των «σκληρών», αλλά ενόψει της συνάντησης που πιθανότατα θα γίνει, αν και δεν έχει οριστεί ημερομηνία, ελπίζουν να εκτονωθεί η κατάσταση. Και αυτό διότι οδηγείτο πλέον σε ευθεία σύγκρουση με την παρέμβαση των αρχών και της αστυνομίας. Όσο και εάν το Μέγαρο Μαξίμου διαμήνυε ότι «η ανοχή τελείωσε», η εικόνα της σύγκρουσης των ΜΑΤ με τους αγρότες θα ήταν μία εικόνα που δεν θα ήθελαν να δουν στους τηλεοπτικούς δέκτες.

***

Οι επαφές του Τασούλα στο Προεδρικό

Συναντήσεις με σημαίνουσες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και με πρώην πρωθυπουργούς, δρομολογεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, με πρώτο «καλεσμένο» τον Κώστα Καραμανλή. Ο πρώην πρωθυπουργός έγινε δεκτός χθες το πρωί στην Προεδρία της Δημοκρατίας, σε άριστο και θερμό κλίμα, μίας και οι δύο άνδρες γνωρίζονται από το 1977, ενώ ο Τασούλας υπηρέτησε στην κυβέρνηση Καραμανλή ως υφυπουργός Άμυνας. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για τις διεθνείς εξελίξεις και φυσικά για τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό.

Αν αναρωτιόσαστε αν ήταν σε γνώση του Κυριάκου Μητσοτάκη η συνάντηση, πηγές της Προεδρίας διευκρίνιζαν ότι πρόκειται για πρωτοβουλία του Τασούλα την οποία επικρότησε ο Πρωθυπουργός, όταν ενημερώθηκε σχετικά. Το επόμενο ραντεβού έχει κλειστεί με τον Γιώργο Παπανδρέου, ενώ θα απευθυνθεί πρόσκληση και προς τους Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα. Πηγές της Προεδρίας έλεγαν ότι «βρισκόμαστε σε μια εποχή που η εθνική ομοψυχία, η σταθερότητα και η ενότητα είναι αξίες που πρέπει να διαφυλάσσονται και να υποστηρίζονται από όλους τους παράγοντες του δημοσίου βίου».

***

Η τριμερής Ελλάδα – Κύπρος – Αίγυπτος

Όπως είχε προαναγγελθεί, το τριμερές σχήμα Ελλάδας- Κύπρου- Αιγύπτου θα συγκληθεί ξανά, πρώτα σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών. Την ερχόμενη Κυριακή ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα βρεθεί στο Κάιρο για να συζητήσει με τους ομολόγους του Κωνσταντίνο Κόμπο και Μπαντρ Αμπντελάτι προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή.

Η κινητικότητα της Αθήνας ειδικά με τις τριμερείς συνεργασίες συνεχίζεται, όπως όμως μαθαίνω ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει στο Κάιρο και τετ α τετ με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και το «παγωμένο» όπως όλα δείχνουν θέμα της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Θεωρητικά και με βάση τα λεγόμενα του πρωθυπουργού, ο οποίος να θυμίσω παρέστη στην ενθρόνιση του νέου ηγουμένου κ. Συμεών, έχει συμφωνηθεί ένα κοινό πλαίσιο κατανόησης. Πέραν αυτού, όμως, ουδέν ενώ ο χρόνος περνά. Όπως μου είπε για ακόμα μια φορά συνεργάτης μου που ασχολείται μια ζωή με τα εκκλησιαστικά «αν δεν πέσουν οι υπογραφές μην είσαι σίγουρος για τίποτα». Ειδικά όταν έχεις να κάνεις με… ανατολίτες, θα προσθέσω εγώ.

***

Η Γροιλανδία στην… Αθήνα!

Η πιο ενδιαφέρουσα όμως και κάπως… απρόσμενη συνάντηση καταγράφηκε χθες στην Αθήνα. Μιλάω για τις επαφές που είχε η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου με τον Δανό ομόλογό της, ο οποίος… τυχαίνει να είναι αρμόδιος για την Αρκτική. Με λίγα λόγια για τη Γροιλανδία, το σύγχρονο μήλο της έριδος του δυτικού κόσμου. Δεν ξέρω αν η συγκυρία ήταν τυχαία, που μάλλον ήταν, αλλά η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν η αντιπροσωπεία της Δανίας βρεθεί στον Λευκό Οίκο για ένα… πατινάζ με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Παπαδοπούλου συνήθως δεν αναφέρεται σε όσα γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά το δημοσιογραφικό- και όχι μόνο- ενδιαφέρον είναι ιδιαιτέρως αυξημένο. Γνώστρια πάντως η ίδια των εσωτερικών αμερικανικών πραγμάτων θεωρώ θα διαφώτισε τον συνομιλητή της. Και αντιστρόφως.

***

Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα;

Κι επειδή οι διπλωμάτες είναι ίσως οι πιο προσεκτικοί Έλληνες στη χρήση της γλώσσας κρατήστε κάτι σημαντικό από την χθεσινή ενημέρωση της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών. Η Λάνα Ζωχιού επανέλαβε ότι Γεραπετρίτης και Φιντάν συζήτησαν τα περί της διεξαγωγής του Ανώτατου Συμβουλίου στην Άγκυρα. Στις επίμονες ερωτήσεις περί του πότε θα ταξιδέψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τουρκική πρωτεύουσα, η εκπρόσωπος δεν απάντησε. Δεν είναι άλλωστε στις αρμοδιότητές της. Είπε όμως ότι στο «αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν ανακοινώσεις». Και για να το λέει έτσι θα είναι…