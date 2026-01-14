Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας συναντήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστας Καραμανλής. Η συζήτηση τους πραγματοποιήθηκε σε πολύ φιλικό κλίμα.

Μίλησαν για τη ρευστότητα που υπάρχει στις διεθνείς εξελίξεις καθώς και για τα συμβαίνοντα στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή της χώρας μας. Το ενδιαφέρον και των δύο για τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό είναι σταθερό και δεδομένο και αντάλλαξαν απόψεις για τα εθνικά μας θέματα.

Γνωρίζονται από το 1977

Οι δύο τους γνωρίζονται από το 1977 όταν ο Κωνσταντίνος Τασούλας ήταν πρωτοετής φοιτητής της Νομικής και ο πρώην πρωθυπουργός τελειόφοιτος της ίδιας σχολής. Η γνωριμία τους έγινε σε εκδήλωση της Κυπριακής πρεσβείας για την απελευθέρωση του Αχιλλέα Κυπριανού, γιου του προέδρου της Κύπρου, Σπύρου Κυπριανού, ο οποίος είχε απαχθεί. Ο Αχιλλέας Κυπριανού ήταν συμφοιτητής τους στην Νομική.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τασούλας υπηρέτησε στην κυβέρνηση Καραμανλή ως υφυπουργός Άμυνας (2007 – 2009).

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της απόφασης του Προέδρου της Δημοκρατίας να δρομολογήσει συναντήσεις στο Προεδρικό Μέγαρο με σημαίνουσες προσωπικότητες του δημοσίου βίου, ανάμεσα στις οποίες οι πρώην πρωθυπουργοί κατέχουν αυτονοήτως κορυφαία θέση.

Ήδη έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Γιώργο Παπανδρέου και θα ακολουθήσει πρόσκληση του Προέδρου και στους επόμενους πρώην πρωθυπουργούς.

Σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πιστεύει ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που η εθνική ομοψυχία, η σταθερότητα και η ενότητα είναι αξίες που πρέπει να διαφυλάσσονται και να υποστηρίζονται από όλους τους παράγοντες του δημοσίου βίου και στο πλαίσιο αυτό έχει σημασία η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων.