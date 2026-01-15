Ως καθοριστικός παράγοντας ισορροπίας και δυναμικής στη σύγχρονη σχέση, λειτουργούν τα χρήματα με 9 στους 10 Έλληνες (90%) να θεωρούν ότι τα οικονομικά πρέπει να συζητούνται ανοιχτά και ειλικρινά, επιβεβαιώνοντας ότι η διαφάνεια αποτελεί θεμέλιο εμπιστοσύνης.

Αυτό προκύπτει από πανελλαδική κοινωνική έρευνα που διενήργησε η Focus Bari με τίτλο: «Συμβίωση ή συμβόλαιο; Όταν τα οικονομικά μπαίνουν στη σχέση» για λογαριασμό του Game of Money, προκειμένου να διερευνήσει το πώς τα ζευγάρια αντιλαμβάνονται την οικονομική συμβίωση.

Παράλληλα, η ισότητα παραμένει ζητούμενο: παρότι η κοινή διαχείριση θεωρείται ιδανική από την πλειοψηφία, σχεδόν 1 στους 2 Έλληνες (48%) αναγνωρίζει ότι η οικονομική ανισότητα μπορεί να δημιουργήσει ανισορροπίες στη δυναμική της σχέσης, ενώ το κοινό ταμείο αποτελεί δείκτη ωρίμανσης για τα ζευγάρια.

Καθρέπτης εμπιστοσύνης

Σύμφωνα με την έρευνα, το 73% πιστεύει ότι ο άντρας οφείλει ένα καλό επίπεδο ζωής, αν η γυναίκα αφήσει την καριέρα για την οικογένεια, το 68% εκτιμά ότι τα οικονομικά προκαλούν τις περισσότερες εντάσεις σε μία σχέση, ενώ το 62% δηλώνει ότι σε περίπτωση διαζυγίου, όσα αποκτήθηκαν μαζί πρέπει να μοιράζονται δίκαια.

Ισότητα στα λόγια, ρόλοι στην πράξη

Το ιδανικό της κοινής διαχείρισης όμως συνυπάρχει με περιορισμένα στερεότυπα, καθώς το 47% δηλώνει ότι είναι φυσιολογικό να αποφασίζει για τα οικονομικά μόνο ο ένας σύντροφος, ενώ περίπου ίδιο ποσοστό (48%) διαφωνεί με την άποψη ότι όταν η γυναίκα κερδίζει περισσότερα η σχέση κινδυνεύει. Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό (64%) διαφωνεί με την πρόταση ότι όποιος κερδίζει περισσότερα μπορεί να έχει τον τελευταίο λόγο στα οικονομικά.

Οικονομική ανεξαρτησία

Παράλληλα, τρεις στους 5 Έλληνες (60%) θεωρούν ότι και οι δύο σύντροφοι πρέπει να διατηρούν οικονομική ανεξαρτησία. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 73% στους Millennials, με τις γυναίκες να εμφανίζονται επίσης ιδιαίτερα θετικές στην οικονομική ανεξαρτησία (69%), σε σχέση με τους άνδρες (51%).

Πηγή: ot.gr