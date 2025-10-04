Μοίρα ή ευκολία; Γιατί η εργασία είναι ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες που επηρεάζουν τις σχέσεις στη ζωή μας; «Οι σχέσεις στο σήμερα ολοένα γίνονται και πιο απαιτητικές καθώς απαιτητικές είναι οι ζωές μας, η καθημερινότητα μας και πολλές φορές όλα όσα υπάρχουν μέσα μας και μας απασχολούν ακόμη κι εάν δεν είναι απόλυτα κατανοητά ή εμφανή.

Όλο και πιο συχνά ακούω στο γραφείο μου για σχέσεις που δημιουργούνται στον εργασιακό τομέα. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό; Για τους περισσότερους είναι ένας χώρος στον οποίο περνούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας τους και πολύ πιο εύκολα μπορεί να αναπτυχθεί η οικειότητα που είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία μιας συντροφικής σχέσης.

Αυτό προκύπτει καθώς υπάρχουν ήδη αρκετά πεδία που μοιραζόμαστε, επικοινωνούμε για αυτά και συνδεόμαστε καθημερινά», αναφέρει στο ΒΗΜΑ η Αγγελική Καβαλλιεράτου, Ψυχολόγος – Συστημική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια.

Δεν υπάρχει χρόνος

Αναλογιζόμενος κανείς τις ημέρες της εβδομάδας και πώς αυτές κύλησαν, δεν είναι διόλου απίθανο να καταλήξει ότι είδε περισσότερο τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές του, παρά τους φίλους, την οικογένεια ακόμα και τον/τη σύντροφό του. Πάμε ένα βήμα παρακάτω λοιπόν για να δούμε ότι η επιλογή συντρόφου από τον ίδιο χώρο εργασίας κλίνει προς τον κανόνα παρά προς την εξαίρεση.

Πρόσφατη έρευνα του Forbes έδειξε ότι πάνω από το 60% των ενηλίκων έχουν ζήσει μια ερωτική σχέση στον χώρο εργασίας.

«Το ζήτημα του χρόνου συχνά μπορεί να είναι και η αιτία που πλέον οι σχέσεις έχουν αυτή τη δυσκολία καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι της ημέρας ενός μέσου ανθρώπου σχετίζεται με τη δουλειά του κάτι που δεν του επιτρέπει ποιοτικό προσωπικό χρόνο.

Αντίστοιχα μπορεί να είναι και η απάντηση και μια από τις βασικές αιτίες που συνάπτεται μία ερωτική σχέση στο εργασιακό περιβάλλον», επισημαίνει η Αγγελική Καβαλλιεράτου.

Και συνεχίζει: «Σύμφωνα με έρευνες αλλά κι αυτό που κανείς μπορείς σίγουρα να αναγνωρίσει γύρω του είναι πως το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μας αναπόφευκτα το απασχολεί η εργασία μας και γι’ αυτό συχνά οι άνθρωποι τείνουν να συνδέουν κι άλλα κομμάτια της ζωής τους με αυτή.

Μια εξαιρετικά επιδραστική σκέψη η οποία δημιουργείται είναι πως εφόσον σε έναν τομέα της ζωής μας συμφωνούμε, συνυπάρχουμε αρμονικά, επικοινωνούμε και ταυτιζόμαστε το ίδιο ενδέχεται να συμβεί εφόσον αυτή η σχέση εξελιχθεί και σε προσωπική και αυτός είναι κύριος λόγος που κανείς αισθάνεται την ανάγκη να συνδεθεί ερωτικά με κάποιον συνάδελφό του».

«Συνεργαζόμασταν ήδη δύο χρόνια όταν ξεκινήσαμε να βγαίνουμε φιλικά μετά τη δουλειά με τρία τέσσερα άτομα από την ομάδα. Ένα ποτό μετά από μια κουραστική μέρα στο γραφείο λειτουργούσε ως αποφόρτιση αλλά κι ως τρόπος να δεθούμε ως ομάδα. Έτσι, έγινε η αρχή.

Είχαμε χημεία και μπορούσαμε να συζητήσουμε θέματα που δεν αφορούν στη δουλειά μας. Η βόλτα μετά το γραφείο, έγιναν προσωπικά μηνύματα, έξοδος για φαγητό για τους δυο μας και τελικά σχέση», αναφέρει στο ΒΗΜΑ η Ελένη, δικηγόρος στο επάγγελμα η οποία τα τελευταία τρία χρόνια είναι ζευγάρι με συνάδελφό της που εργάζεται στην ίδια δικηγορική εταιρεία.

Λατρεμένο το απαγορευμένο;

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα του Forbes ανέφεραν ότι οι τρεις πιο συνηθισμένοι παράγοντες που οδηγούν στις ερωτικές σχέσεις στον χώρο εργασίας είναι: η άνεση, η έλλειψη χρόνου εκτός εργασίας για να συναντήσουν άλλα ερωτικά ενδιαφέροντα και η επιθυμία για μια κοινή εμπειρία στον χώρο εργασίας.

Το 65% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι η άνεση ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από τις ερωτικές σχέσεις στον χώρο εργασίας. Ο δεύτερος κύριος παράγοντας είναι η έλλειψη χρόνου εκτός εργασίας για να γνωρίσουν άλλους ανθρώπους, με το 61% των ερωτηθέντων να αναφέρουν αυτόν ως βασικό λόγο για να βγουν ραντεβού.

Επιπλέον, ενώ η κοινή εργασιακή εμπειρία ήταν ένας από τους κύριους παράγοντες που οδηγούν σε ρομαντικές σχέσεις στον χώρο εργασίας, ο λιγότερο δημοφιλής λόγος ήταν η εργασιακη ευχαρίστηση κατά τη διάρκεια του ωραρίου, με ποσοστό 38%.

Έτσι, ενώ οι άνθρωποι επιθυμούν την κοινή εμπειρία και ίσως τα οφέλη της πλήρους κατανόησης της επαγγελματικής τους ζωής, ο στόχος δεν είναι απαραίτητα η ενίσχυση της ευτυχίας τους στην εργασία, αλλά η κατανόηση.

Η Καβαλλιεράτου σημειώνει: «άλλοι παράγοντες που λειτουργούν επιδραστικά για την επιλογή σύναψης μίας προσωπικής σχέσης εντός του εργασιακού περιβάλλοντος είναι η σκέψη του απαγορευμένου, του ανέφικτου και η ικανοποίηση της κατάκτησης αυτού.

Ακόμη κι αν λειτουργούν αυτά τα χαρακτηριστικά ως έναυσμα για μια τέτοια απόφαση, αξίζει κανείς να αναρωτηθεί γιατί χρειάζεται αυτούς τους παράγοντες και σίγουρα περιορισμούς για να μπορέσει να συνδεθεί και να δημιουργήσει μία συντροφική σχέση».

«Ανάλογα με την κουλτούρα του χώρου εργασίας, ένα άτομο που συνεχίζει να αισθάνεται έλξη για τους συναδέλφους του, ίσως θα πρέπει να αναρωτηθεί αν αισθάνεται πραγματικά έλξη για τον συνάδελφό του ή αν η απαγορευμένη και μη επιτρεπόμενη φύση της σχέσης είναι μέρος αυτού που τροφοδοτεί την επιθυμία του», δηλώνει η κλινική ψυχολόγος Avigail Lev στο Business Insider.

Θαυμασμός και κοινά ενδιαφέροντα

«Ένας ακόμα παράγοντας που λειτουργεί θετικά είναι το συναίσθημα του θαυμασμού προς ένα πρόσωπο κύρους και εξουσίας αλλά και η πεποίθηση πως εφόσον έχει καταφέρει στον επαγγελματικό τομέα και στην επαγγελματική του ζωή να κατακτήσει όσα έχει, ίσως αυτά τα στοιχεία υπάρχουν και στην προσωπική του ζωή. Μία τέτοια σκέψη κάνει αυτό το πρόσωπο ακόμη πιο ελκυστικό», προσθέτει η Καβαλλιεράτου.

«Η αλήθεια είναι πως θαύμαζα τον τρόπο που σκεφτόταν και τον τρόπο που χειριζόταν τις υποθέσεις στο γραφείο. Ο θαυμασμός, αλλά και η εκτίμηση, ήταν κινητήριες δυνάμεις και λόγοι να θέλω να τον γνωρίσω παραπάνω κι εκτός εργασιακού πλαισίου. Από όσα το έχουμε συζητήσει, ανάλογα αισθανόταν κι εκείνος.

Η πορεία έδειξε ότι είχαμε κι έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, κάτι που αποτελεί συγκολλητικό παράγοντα στην προσωπική σχέση μας», αναφέρει η 35χρονη Ελένη.

«Οι περισσότεροι ενήλικες περνούν τουλάχιστον 1.680 ώρες τον χρόνο στο γραφείο, οπότε είναι πιθανό να περνούν περισσότερο χρόνο με τους συναδέλφους τους παρά με οποιονδήποτε άλλο», σχολιάζει ο David Brudö, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της εφαρμογής ψυχικής ευεξίας Remente, στο Business Insider.

«Αν και δεν έχεις λόγο για το ποιοι είναι οι συνάδελφοί σου, είναι πιθανό να έχετε κοινά ενδιαφέροντα. Κατά μία έννοια, αυτός ο χρόνος που περνάτε μαζί μπορεί να λειτουργήσει ως ανεπίσημο ραντεβού. Χρόνος κατά τον οποίο οι άνθρωποι αποδεικνύουν την “αξία” τους ως πιθανοί σύντροφοι».

Κεφάλαιο: ευνοιοκρατία

Ενώ ο χωρισμός είναι ένας κοινός φόβος μεταξύ όσων έχουν σχέση, όσοι έχουν σχέση με κάποιον από τον χώρο εργασίας βιώνουν αυξημένο φόβο χωρισμού κατά 17%, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Forbes.

Αυτό δείχνει ότι οι ερωτικές σχέσεις στον χώρο εργασίας μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένο αίσθημα άγχους σχετικά με την έκβαση της σχέσης, πιθανώς λόγω των επιπτώσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επαγγελματική τους ζωή σε περίπτωση που η σχέση τους λήξει.

Επιπλέον, πάνω από το ήμισυ των ερωτηθέντων που είχαν έναν ρομαντικό δεσμό στον χώρο εργασίας ανέφεραν ότι αυτό επηρέασε την αίσθηση του επαγγελματισμού τους, αλλά και της ατομικότητάς τους.

Με σχεδόν το 50% να πιστεύει ότι οι σχέσεις στον χώρο εργασίας προωθούν την ευνοιοκρατία, πάνω από το 50% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι η σχέση τους επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετώπιζαν οι συνάδελφοί τους.

Βεβαίως, αυτή η στατιστική εξαρτάται από το είδος της σχέσης που δημιουργείται και του επαγγελματισμού που διέπει τους εμπλεκόμενους.

Η 26χρονη Μαριρένα εργάζεται στο ίδιο φαρμακείο με τον σύντροφό της τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Αν και η σχέση τους είχε ξεκινήσει πριν βρεθούν στην ίδια επαγγελματική συνθήκη, η στάση των συναδέλφων της την απασχόλησε αρκετά.

«Με ήξεραν πριν γίνουμε συνάδελφοι. Δεν έχω καταλάβει κάτι, δεν μου έχουν δείξει κάτι, σκέφτομαι όμως ότι στο πίσω μέρος του μυαλού τους μπορεί ενδεχομένως να υπήρχε ότι θα έχω ευνοϊκότερη μεταχείριση.

Δεν δέχομαι κι εγώ η ίδια να αντιμετωπιστώ διαφορετικά σε σχέση με τους συναδέλφους μου. Δεν θα εκμεταλλευόμουν τη σχέση μου, είμαι πολύ προσεκτική στους χειρισμούς μου. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί τέτοιο κλίμα στη δουλειά», αναφέρει στο ΒΗΜΑ.

Όταν η ισορροπία κλονιστεί

«Υπάρχουν και κάποια σημεία που οφείλει κανείς να προσέξει, να σκεφτεί και συνειδητά να αποφασίσει εάν θα μπορέσει να στηρίξει μια τέτοια επιλογή.

Αρχικά κάτι που καλείται κάνεις να διαχειριστεί καθημερινά είναι η ισορροπία μεταξύ της ερωτικής σχέσης αλλά και της επαγγελματικής συνεργασίας και πώς αυτά μπορούν να διαχωριστούν, να διατηρηθούν ακέραια.

Η ισορροπία αυτή μπορεί να κλονιστεί από οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει στο εργασιακό περιβάλλον: από την αλλαγή θέσης, αρμοδιοτήτων ή και ρόλων.

Μπορεί οι τριγμοί ανάμεσα στο ζευγάρι να φέρουν δυσκολίες στην επαγγελματική συνύπαρξη, καθώς η επαγγελματική και καθημερινή τριβή θα λειτουργεί ως μία συνεχόμενη υπενθύμιση και θα οξύνει ένα ήδη τεταμένο περιβάλλον.

Μία τέτοια συνθήκη μπορεί να έχει αρνητικές προεκτάσεις και συναισθηματικά αυτό να μεταφράζεται σε δυσχέρεια διαχείρισης της καθημερινότητας, του επαγγελματικού ρόλου, απουσία κινήτρου και ενδιαφέροντος αλλά και δυσφορία, ακόμη και θλίψη η οποία παρατείνεται και εντείνεται», αναφέρει η Αγγελική Καβαλλιεράτου.

Η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής αποτελεί ζητούμενο πολυπόθητο, ιδίως όταν τα όρια «θολώνει» μια σχέση με συνάδελφο.

«Είναι βασικό πρόβλημα να κουβαλάς τα προβλήματα της δουλειάς στο σπίτι, να τα συζητάς κι ενδεχομένως να τσακωθείς με τον σύντροφό σου για κάτι που αφορά στα επαγγελματικά.

Εμείς έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε τον διαχωρισμό κι όταν μπαίνουμε στο σπίτι μας, τα του φαρμακείου δεν υπάρχουν», επισημαίνει η Μαριρένα.

Και προσθέτει: «έχει τύχει να πάμε τσακωμένοι στη δουλειά, όμως αυτό δεν έχει επηρεάσει τη δουλειά μας. Απλά εκείνη την ημέρα που είχε συμβεί αυτό δεν μιλούσαμε πολύ μεταξύ μας. Οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί μας το καταλαβαίνουν κι αυτό με ενοχλεί».

Η Ελένη αναφέρει: «η ισορροπία είναι δύσκολο εγχείρημα, ιδιαίτερα για εμάς που αρκετές φορές φέρνουμε δουλειά στο σπίτι. Αναπόφευκτα θα το συζητήσεις, θα το αναλύσεις και τελικά θα “κλέψει” χρόνο».

Η αχίλλειος πτέρνα των επιχειρήσεων;

Είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο, κυρίως σε μεγάλους ομίλους και πολυεθνικές, να συμπεριλαμβάνεται στα «ψιλά γράμματα» των συμβολαίων των εργαζομένων ο όρος της απαγόρευσης σύναψης ερωτικής σχέσης.

Παρ΄όλα αυτά οι μεγαλύτερες εταιρείες έχουν έρθει αντιμέτωπες με ερωτικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων ή ακόμα και στελεχών τους.

Το 2019 ο διευθύνων σύμβουλος της McDonald’s, Στιβ Ίστερμπρουκ, αποπέμφθηκε λόγω ερωτικής σχέσης που είχε συνάψει με υπάλληλο.

«Αυτό ήταν ένα λάθος. Δεδομένων των αξιών της εταιρείας, συμφωνώ με το διοικητικό συμβούλιο ότι είναι καιρός να προχωρήσω παρακάτω» ανέφερε μεταξύ άλλων ο ίδιος στο μήνυμά του.

Ο ελβετικός πολυεθνικός όμιλος Nestlé απέλυσε τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Λοράν Φρέις, λόγω μιας άγνωστης σχέσης με υπάλληλο, κάτι που συνιστούσε παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα η παραίτηση -αφού είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα- του CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον, μετά το βίντεο από τη συναυλία των Coldplay στο οποίο αγκαλιαζόταν με την υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Η εταιρεία ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Οι ηγέτες μας αναμένεται να θέτουν τα πρότυπα τόσο στη συμπεριφορά όσο και στη λογοδοσία, και πρόσφατα, αυτό το πρότυπο δεν τηρήθηκε.

Το διοικητικό συμβούλιο θα ξεκινήσει την αναζήτηση του επόμενου διευθύνοντος συμβούλου μας».

«Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ένδειξη που να προμηνύει ότι μία σχέση λόγω του ότι δημιουργήθηκε στο εργασιακό περιβάλλον θα πετύχει ή θα αποτύχει.

Η έκβαση έγκειται ξεκάθαρα στο ζευγάρι, στα όρια και στις ισορροπίες που θα θέσει, θα διατηρήσει, αλλά πάνω απ’ όλα στη θέληση, τη δύναμη και την αμοιβαιότητα των συναισθημάτων του», τονίζει η Αγγελική Καβαλλιεράτου.