Ρομπότ με τα οποία μπορείς να πυγμαχήσεις, να παίξεις τένις ή να στηριχτείς πάνω τους για να βιώσεις το πένθος σου. Κατοικίδια-μηχανές που υπακούν στις εντολές σου, έχουν μνήμη, βγάζουν ακόμη και φωτογραφίες την οικογένεια σου με ένα απλό σου νεύμα. Αυτόματοι καθαριστές πισίνας -τοιχώματα και επιφάνεια νερού-, αυτόματες μηχανές κουρέματος γκαζόν, υπερεξελιγμένες οθόνες και γυαλιά για gaming, διερμηνείς που χωρούν στην παλάμη του χεριού σου και μιλούν με τη φωνή σου.

Αυτά και άλλα πολλά, ακόμη πιο απίθανα, είχε την ευκαιρία να δει και να δοκιμάσει από κοντά το κοινό της CES 2026 (Consumer Electronics Show) που ξεκίνησε χθες στο Λας Βέγκας.

Η ετήσια έκθεση λαμβάνει χώρα στην πόλη κάθε αρχή του Ιανουαρίου και αποτελεί το σημείο συνάντησης των ηγετών της βιομηχανίας των νέων τεχνολογιών και ο τόπος όπου παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό οι πιο τολμηρές καινοτομίες.

Κάποιες βρίσκονται ακόμη στην αρχή και χρειάζονται ακόμη αρκετή βελτίωση μέχρι να φτάσουν σε κάθε σπίτι της υφηλίου. Άλλες όμως μπορούμε πολύ άμεσα να αποκτήσουμε με αρκετά αξιόπιστα αποτελέσματα.

Επιλέξαμε μερικά από τα ολοκαίνουργια gadjets που μας έκαναν εντύπωση ή/και μας φάνηκαν πολύ χρήσιμα, όπως το «έξυπνο» ψυγείο και η σκούπα-ρομποτάκι που πλέον μπορεί να ανεβαίνει και τις σκάλες.

Ρομποτική σκούπα που ανεβαίνει σκάλες

Οι περισσότεροι έχουμε κάνει την αρχή με τα απλά ρομποτάκια που σκουπίζουν και σφουγγαρίζουν μόνα τους το σπίτι μας, αποδεχόμενοι τους περιορισμούς του μηχανήματος -την αδυναμία του να καθαρίσει γωνίες, να προσπερνάει μικροεμπόδια στο πάτωμα κ.ά.-, χάριν της διευκόλυνσής μας.

Οι κατασκευαστές τους όμως προσπαθούν συνεχώς να κάνουν τον βοηθό μας ακόμη καλύτερο. Η φετινή πρόταση της εταιρείας Roborock διαθέτει «τροχούς-πόδια» που μπορούν θεωρητικά να ελίσσονται στα πιο δύσκολα οικιακά περιβάλλοντα. Κυρίως όμως, να ανεβοκατεβαίνουν σκάλες, αλλά και να καθαρίζουν το κάθε σκαλοπάτι ξεχωριστά.

Ένα ρομπότ που διπλώνει τα ρούχα

Θα δίνατε 10.000 δολάρια για να αγοράσετε ένα ρομπότ που διπλώνει μόνο του τα ρούχα μόλις βγουν από το στεγνωτήριο; Παρεμπιπτόντως στη έκθεση παρουσιάστηκε και εξελιγμένο μοντέλο πλυσίματος και στεγνώματος ρούχων μέσα σε 90 λεπτά.

Ο λόγος για το Onero H1 της Switchbot, ένα ανθρωποειδές ρομπότ με αρθρωτά χέρια, δάχτυλα και σύστημα όρασης με κάμερες, που του επιτρέπουν να εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες, όπως το δίπλωμα των ρούχων. Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος των New York Times που το είδε από κοντά, το νέο ρομπότ δεν είναι και ο καλύτερος βοηθός, μια και είναι ακόμη αργό και δεν εκτελεί απολύτως σωστά τις εργασίες του, αλλά θεωρεί ότι αποτελεί μια καλή αρχή προς ένα μέλλον όπου όλες οι δουλειές στο σπίτι θα γίνονται από μηχανές.

Το «έξυπνο» ψυγείο που απαντά στην ερώτηση: «Τι θα φάμε σήμερα;»

Παραμένοντας στις οικοσυσκευές και κατεβαίνοντας περίπου 5.000 δολάρια, το GE Profile Smart 4-Door French-Door Refrigerator είναι κάτι που θα μπορούσε πολύ άνετα να ενσωματωθεί στον καθημερινό μας βίο. Ένα ψυγείο με το οποίο μπορείς να μιλήσεις, ρωτώντας το τι να μαγειρέψεις με βάση το περιεχόμενό του, ενώ οι κάμερές του μπορούν να αναγνωρίζουν και να σου δείχνουν τι υπάρχει στα συρτάρια ακόμη κι όταν βρίσκεσαι στο σούπερ μάρκετ.

Το ψυγείο μπορεί επίσης να σκανάρει το barcode σχεδόν οποιουδήποτε προϊόντος και να το προσθέσει σε μια λίστα αγορών, στην οποία μπορείς να έχεις πρόσβαση από το κινητό σου, όπου κι αν βρίσκεσαι.

Τέρμα στα καλώδια φόρτισης

Σε αυτή την τεχνολογία, που θα μου επέτρεπε να πετάξω στον κάλαθο των αχρήστων τα αμέτρητα καλώδια που υπάρχουν το σπίτι για διάφορες συσκευές, θα επένδυα με κλειστά τα μάτια. Μία φινλανδική start-up, η Willo, μάς κάνει το δώρο αυτό, αφού μετά από δύο χρόνια ανάπτυξης ασύρματης παροχής ενέργειας χωρίς ανάγκη ευθυγράμμισης, παρουσίασε τη δυνατότητα φόρτισης μέσω του αέρα πολλαπλών συσκευών ταυτόχρονα, ανεξαρτήτως της θέσης ή της κίνησής τους. Πρόκειται για μια σημαντική καινοτομία στον τομέα της ενέργειας, καθώς προσφέρει ασύρματη φόρτιση χωρίς πηνίο, βάση ή pad.

Η πιο λεπτή τηλεόραση -μέχρι την επόμενη

Η τάση που θέλει τις τηλεοράσεις μας όσο πιο λεπτές γίνεται, καλά κρατεί, με την LG Wallpaper TV W6, που μοιάζει με ταπετσαρία, να είναι έτοιμη να μπει στα καταστήματα. Διατίθεται σε μεγέθη 77 και 83 ιντσών και πρόκειται για μια εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση 4K OLED, πάχους μόλις 0.889 εκ., που εφαρμόζει απόλυτα στον τοίχο. Χρησιμοποιεί το δεύτερης γενιάς πάνελ OLED τεσσάρων στρωμάτων βασικών χρωμάτων RGB της LG, στο οποίο κάθε pixel αποτελείται από τέσσερα στοιβαγμένα στρώματα κόκκινου, πράσινου και μπλε φωτός, ώστε η εικόνα να είναι φωτεινότερη και πιο πολύχρωμη.

Lego με φως και ήχο

Η τεχνολογία που δεν γνωρίζαμε ότι χρειαζόμαστε. Αλήθεια, για πόσο καιρό ακόμη θα αφήναμε τα Lego μας μουγκά και σκοτεινά; Από φέτος πάντως, το σύστημα Lego Smart Play, έρχεται να δώσει ψυχή στις κατασκευές μας, χρησιμοποιώντας δύο καινοτομίες. Από τη μία, τα νέα «έξυπνα» τουβλάκια με αισθητήρες, που τους επιτρέπουν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους, ανιχνεύοντας την απόσταση μεταξύ των τουβλακίων, το χρώμα, τον προσανατολισμό και την ταχύτητα κίνησης, και από την άλλη τις μικροσκοπικές πλαστικές «έξυπνες ετικέτες», με ενσωματωμένα πηνία χαλκού που δίνουν στο τουβλάκι πληροφορίες για το πλαίσιο της κατασκευής.

Στα πρώτα σετ που έχουν ανακοινωθεί, τα έξυπνα τουβλάκια μπορούν να αποτελούν μέρος ενός X-Wing, ενός TIE fighter ή του θρόνου του Αυτοκράτορα Πάλπατιν στο Death Star. Οι ετικέτες μάλιστα, μπορούσαν να ενεργοποιήσουν μια λειτουργία ανάλογα με το τι κάνει το μοντέλο, για παράδειγμα να παίζουν έναν ήχο φτερουγίσματος όταν το X-Wing πετά στον αέρα. Το Μάρτιο θα βγει στα καταστήματα το Lego Smart Play -εγκαίρως για τα δώρα του Πάσχα στα βαφτιστήρα—, και θα πωλείται 70 δολάρια.

Ένα κολάρο που αποκωδικοποιεί τη συμπεριφορά των σκύλων

Προσπεράσαμε τα pet-robots, καθώς επιμένουμε ακόμη τα κατοικίδια μας να είναι έμψυχα όντα, και σταθήκαμε σε ένα κολάρο που βοηθά στην επικοινωνία με τον σκύλο μας και στην προστασία του. Το Satellai Collar Go της Satellai και το λογισμικό της Petsense AI μπορούν να εντοπίσουν ανεπαίσθητες αλλαγές στη συμπεριφορά του σκύλου μας πριν αυτές εξελιχθούν σε εμφανή προβλήματα υγείας. Μπορεί επίσης να μας ειδοποιήσει όταν ο καλύτερος μας φίλος έχει καταφέρει να το σκάσει από το σπίτι ή αν απομακρυνθεί πολύ. Μάλλον αξίζει τα 79 δολάρια που κοστίζει.

Η βιοδιασπώμενη μπαταρία

Ομοίως με τα καλώδια φόρτισης, η προοπτική του να απαλλαγώ από τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες που έχουν μαζευτεί στα συρτάρια μου περιμένοντας να τις πάω στην ειδική ανακύκλωση, είναι πράγματι πολύ θελκτική. Η εταιρεία Flint, με έδρα τη Σιγκαπούρη, θέλοντας να βάλει τέλος σε όλους τουυ κινδύνους που ενέχει η χρήση των μπαταριών, ανέπτυξε μια βιοδιασπώμενη μπαταρία κατασκευασμένη από νερό και κυτταρίνη, αντί για λίθιο ή κοβάλτιο. Αυτό τις καθιστά πολύ λιγότερο πιθανό να εκραγούν.

Βρίσκονται ήδη σε παραγωγή και διατίθενται σε δύο μορφές: μπαταρίες μίας χρήσης τύπου AAA, AA, C ή D, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μικρές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως ένα τηλεχειριστήριο ή ένα παιχνίδι, καθώς και μια λεπτή, εύκαμπτη μπαταρία που μοιάζει με χαρτί και μπορεί να ενσωματωθεί σε ποικίλα καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα, από έξυπνες συσκευές έως wearables.

Περπατώντας με «βιονικά πόδια»

Μπορεί όταν τα φοράμε να μοιάζουμε λίγο με τον Φόρεστ Γκαμπ όταν ήταν παιδί, αλλά το Dephy Sidekick, το ρομποτικό εξωσκελετό που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά στο περπατήματα θα το αγαπήσετε, ειδικά να έχετε προβλήματα στα γόνατα ή και αλλού δυσκολεύοντας στο περπάτημα. αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στο CES. Το Dephy Sidekick λειτουργεί σαν ένας επιπλέον μυς της γάμπας, σηκώνοντας τις φτέρνες σε κάθε βήμα και διευκολύνοντας το περπάτημα.

Ένα χρήσιμο εργαλείο για νέους γονείς

Είναι πολύ σημαντικό στα νεογνά, ειδικά εκείνα που γεννιούντια πρόωρα, να υπολογίζεται με σχετική ακρίβεια η ποσότητα του γάλακτος που πίνουν, κάτι που στον θηλασμό είναι αρκετά δύσκολο. Το Coro, που θα κυκλοφορήσει το 2026, είναι ένα προστατευτικό θηλής από σιλικόνη με ενσωματωμένο μετρητή ροής, ακριβείας έως 0,01 χιλιοστά του λίτρου. Μια συνοδευτική εφαρμογή καταγράφει τις μετρήσεις και παρακολουθεί την πρόσληψη γάλακτος διαχρονικά, καθώς και ξεχωριστά για κάθε στήθος. Μάλιστα, αυτή η εφεύρεση κέρδισε στην κατηγορία Best Parent Tech των βραβείων Best of CES 2026.

Ένα Uber ρομπότ κυκλοφορεί στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο

Το επερχόμενο robotaxi της Uber παρουσιάστηκε στην έκθεση και πραγματικά έκανε εντύπωση.Πρόκειται για ένα αυτόνομο όχημα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία πολυτελών ηλεκτρικών οχημάτων Lucid Motors και την εταιρεία αυτόνομης τεχνολογίας Nuro.

Η Uber το χαρακτήρισε ως το πιο premium robotaxi μέχρι σήμερα, εξοπλισμένο με κάμερες, αισθητήρες και ραντάρ που προσφέρουν πλήρη αντίληψη 360 μοιρών, καθώς και με μια κομψή, χαμηλού προφίλ οροφή τύπου «halo» με οθόνες LED που εμφανίζουν τα αρχικά του επιβάτη και την κατάσταση της διαδρομής.

Στο εσωτερικό, οι επιβάτες μπορούν να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία, τη θέρμανση των καθισμάτων και τη μουσική, ενώ οι οθόνες προβάλλουν σε πραγματικό χρόνο τι «βλέπει» το όχημα και τη διαδρομή που σκοπεύει να ακολουθήσει.

Οι εταιρείες δήλωσαν ότι οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες δρόμου, με επικεφαλής τη Nuro, ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο.