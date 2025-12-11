Το 2025 ήταν η χρονιά της τεχνητής νοημοσύνης και το Time επέλεξε να τιμήσει τους αρχιτέκτονές της ως πρόσωπα της χρονιάς.

Το εντυπωσιακό πρωτοσέλιδο που δημιουργήθηκε αποτυπώνει όλες τις κορυφαίες προσωπικότητες που έπαιξαν ρόλο στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.

2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back. For delivering the age of thinking machines, for wowing and worrying humanity, for transforming the present and transcending the… pic.twitter.com/mEIKRiZfLo — TIME (@TIME) December 11, 2025



Το χρονικό της αλλαγής

Για δεκαετίες, η ανθρωπότητα προετοιμαζόταν για την άνοδο των μηχανών που σκέφτονται. Ενώ θαυμάζαμε την ικανότητά τους να νικούν πρωταθλητές σκακιού και να προβλέπουν δομές πρωτεϊνών, ταυτόχρονα αποτραβιόμασταν από την εγγενή τους παράξενη φύση, για να μην αναφέρουμε τις απειλές για την ανθρώπινη φύση μας. Ηγέτες που προσπαθούσαν να αναπτύξουν την τεχνολογία, όπως ο Sam Altman και ο Elon Musk, προειδοποίησαν ότι η αναζήτηση των δυνατοτήτων της θα μπορούσε να προκαλέσει απρόβλεπτες καταστροφές.

Φέτος, η συζήτηση για τον υπεύθυνο τρόπο χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης έδωσε τη θέση της σε έναν αγώνα για την όσο το δυνατόν ταχύτερη εφαρμογή της. «Κάθε κλάδος τη χρειάζεται, κάθε εταιρεία τη χρησιμοποιεί και κάθε χώρα πρέπει να την αναπτύξει», δήλωσε ο Huang στο TIME σε μια 75λεπτη συνέντευξη τον Νοέμβριο, δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι η Nvidia, η πρώτη εταιρεία στον κόσμο με αξία 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, είχε για άλλη μια φορά ξεπεράσει τις προσδοκίες της Wall Street για τα κέρδη της. « Αυτή είναι η τεχνολογία με τη μεγαλύτερη επίδραση της εποχής μας».

Το ChatGPT της OpenAI, που κατά την κυκλοφορία του ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εφαρμογή για καταναλωτές όλων των εποχών, έχει ξεπεράσει τα 800 εκατομμύρια εβδομαδιαίους χρήστες. Η τεχνητή νοημοσύνη έγραψε εκατομμύρια γραμμές κώδικα, βοήθησε επιστήμονες σε εργαστήρια, δημιούργησε viral τραγούδια και ώθησε τις εταιρείες να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους, αλλιώς θα κινδύνευαν να καταστούν παρωχημένες.

«Η τεχνητή νοημοσύνη άλλαξε τον κόσμο το 2025»

Ωστόσο, οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να σχεδιάζουν, να εξαπατούν ή να εκβιάζουν. Καθώς τα μοντέλα των κορυφαίων εταιρειών βελτιώνονται, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται τελικά να ξεπεράσουν τους ανθρώπους σε ανταγωνιστικότητα, σαν να βρισκόταν ένα εξελιγμένο είδος στο πρόθυρα της αποίκισης της Γης. Η τεχνητή νοημοσύνη πλημμύρισε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με παραπληροφόρηση και βίντεο deepfake, και ο Πάπας Λέων XIV προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να χειραγωγήσει τα παιδιά και να εξυπηρετήσει «αντι-ανθρώπινες ιδεολογίες».

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης φάνηκε να καταπίνει την οικονομία σε «μια μαύρη τρύπα που τραβάει όλο το κεφάλαιο προς αυτήν», λέει ο Paul Kedrosky, επενδυτής και ερευνητής στο MIT. Εκεί όπου οι σκεπτικιστές διέκριναν μια φούσκα, οι ηγέτες της επανάστασης είδαν την αυγή μιας νέας εποχής αφθονίας. «Υπάρχει η πεποίθηση ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ είναι κατά κάποιον τρόπο περιορισμένο στα 100 τρισεκατομμύρια δολάρια», λέει ο Huang. «Η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει αυτά τα 100 τρισεκατομμύρια δολάρια να γίνουν 500 τρισεκατομμύρια δολάρια».

Αυτή είναι η ιστορία του πώς η τεχνητή νοημοσύνη άλλαξε τον κόσμο μας το 2025, με νέους, συναρπαστικούς και μερικές φορές τρομακτικούς τρόπους. Είναι η ιστορία του πώς ο Χουάνγκ και άλλοι γίγαντες της τεχνολογίας πήραν τα ηνία της ιστορίας, αναπτύσσοντας τεχνολογία και λαμβάνοντας αποφάσεις που αναδιαμορφώνουν το τοπίο της πληροφορίας, το κλίμα και τα μέσα διαβίωσής μας. Αγωνιζόμενοι τόσο μεταξύ τους όσο και ο ένας εναντίον του άλλου, έβαλαν στοίχημα δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα φυσικής υποδομής όλων των εποχών. Αναπροσανατόλισαν την κυβερνητική πολιτική, άλλαξαν τις γεωπολιτικές αντιπαλότητες και έφεραν τα ρομπότ στα σπίτια. Η τεχνητή νοημοσύνη αναδείχθηκε ως το πιο σημαντικό εργαλείο στον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων από την έλευση των πυρηνικών όπλων.