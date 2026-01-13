Στο 2,6% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

«Φωτιά» σημειώθηκε στις τιμές των τροφίμων, με τον αντίστοιχο πληθωρισμό να «τρέχει» με ρυθμό 3,6%.

Ακόμη, σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 2,8% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

Παράλληλα, άνοδος 6,9% σημειώθηκε στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) του μηνός Δεκεμβρίου 2025, με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, προέκυψε αύξηση 2,6% έναντι αύξησης επίσης 2,6% που σημειώθηκε, κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2025, παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 0,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του 12μήνου Ιανουαρίου 2025 – Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του 12μήνου Ιανουαρίου 2024 – Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 12μήνου Ιανουαρίου 2024 – Δεκεμβρίου 2024 με το 12κάμηνο Ιανουαρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2023.

Η σύγκριση σε ετήσιο επίπεδο

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ, κατά 2,6% τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

3,6% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ, χυμούς φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά).

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ, χυμούς φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά). 1,4% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα. 1,8% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση , λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης. 2,8% στην ομάδα Στέγαση , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης. 0,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες , λόγω αύξησης, κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές.

, λόγω αύξησης, κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές. 0,4% στην ομάδα Υγεία , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα. 1,7% στην ομάδα Μεταφορές , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά. 0,3% στην ομάδα Επικοινωνίες , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. 1,0% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα, πολιτιστικές δραστηριότητες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα, πολιτιστικές δραστηριότητες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές. 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 6,9% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενείακυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενείακυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία. 0,6% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

Πληθωρισμός: Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Πάντως και τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Eurostat, είναι αρκούντως ανησυχητικά. Ειδικότερα, στο 2,9% διαμορφώθηκε ο εναρμονισμένος ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας, τον Δεκέμβριο, από 2,8% που ήταν το Νοέμβριο. Συνεπώς, η Ελλάδα… ξανανοίγει την ψαλίδα με την ευρωζώνη σε ό,τι αφορά την ακρίβεια.

Μετά από 13 συνεχόμενους μήνες… πτήσεων του ελληνικού πληθωρισμού, πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, η εικόνα αντιστράφηκε κατά το δίμηνο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2025, αλλά δυστυχώς επανήλθε στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις, κατά τον Νοέμβριο, αλλά και τον Δεκέμβριο του 2025.

Τι συνέβη όμως κατά τον Δεκέμβριο; Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, επιτάχυνση κατέγραψε ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ και του καπνού, που διαμορφώθηκε τον τελευταίο μήνα του 2025, στο 3,5% από 2,7% που ήταν το Νοέμβριο.

Ο πληθωρισμός υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο 4,5%, από 4,7% τον Νοέμβριο, ενώ πτώση 1% σημειώθηκε σε ετήσια βάση στην ενέργεια, όταν τον Νοέμβριο, οι τιμές είχαν αυξηθεί κατά 0,3%. Οι τιμές των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών ήταν στο -0,1% τον Δεκέμβριο από -0,4% τον Νοέμβριο.

Ο δομικός ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός (δε συμπεριλαμβάνει τις ευμετάβολες τιμές τροφίμων και ενέργειας) παραμένει σταθερός τον Δεκέμβριο σε σχέση με το Νοέμβριο, στο 3,2%.

Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2% τον Δεκέμβριο, από 2,1% που ήταν το Νοέμβριο. Οι υψηλότερες αυξήσεις τιμών καταγράφονται στις υπηρεσίες (3,4% έναντι 3,5% τον Νοέμβριο), στα τρόφιμα, καπνό και αλκοόλ (2,6% από 2,4%) και στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4% έναντι 0,5%), ενώ οι τιμές της ενέργειας υποχώρησαν κατά -1,9% σε ετήσια βάση, από πτώση 0,5% που είχαν καταγραφεί τον Νοέμβριο.

Πηγή: OT.gr