Mε 2,9% «έτρεξε» ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2025 σύμφωνα με την εκτίμηση της Eurostat, ενώ στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,0% τον Δεκέμβριο του 2025, από 2,1% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ , οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Δεκέμβριο (3,4%, σε σύγκριση με 3,5% τον Νοέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (2,6%, σε σύγκριση με 2,4% τον Νοέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4%, σε σύγκριση με 0,5% τον Νοέμβριο) και την ενέργεια (-1,9%, σε σύγκριση με -0,5% τον Νοέμβριο) .

ΠΗΓΗ: ot.gr