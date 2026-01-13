Μαγνήτης η φυσική ομορφιά και η εσωτερική ερμηνεία της Φωτεινής Πελούζο, στην μεγάλη παραγωγή της ΕΡΤ «Η μεγάλη χίμαιρα», που βασίζεται στο κλασικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, δίνει στην εγχώρια τηλεοπτική αφήγηση ένα νέο φρέσκο πρόσωπο που συζητιέται πολύ.

Η σειρά αποτελείται από έξι επεισόδια, σε σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία του Βαρδή Μαρινάκη, και πρόκειται για την πρώτη τηλεοπτική μεταφορά του σημαντικού αυτού έργου της ελληνικής λογοτεχνίας μέσα από μια σύγχρονη ανάγνωση του που φωτίζει ζητήματα γυναικείας ταυτότητας, επιθυμίας και κοινωνικής καταπίεσης, με τρόπο τολμηρό.

Ποια είναι όμως η 26χρονη Ελληνοϊταλίδα ηθοποιός που ενσαρκώνει την κεντρική ηρωίδα, τη Μαρίνα, που ξεκινάει το μεγάλο ταξίδι της ζωής της από την Ιταλία στην Ελλάδα της δεκαετίας του ΄30, αφήνοντας τα πάντα πίσω της για να ακολουθήσει τη «Χίμαιρα», το πλοίο του καπετάνιου Γιάννη, που την σπρώχνει σε τρικυμιώδη πάθη;

Η σειρά αποτελείται από έξι επεισόδια, σε σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία του Βαρδή Μαρινάκη, και πρόκειται για την πρώτη τηλεοπτική μεταφορά του σημαντικού αυτού έργου της ελληνικής λογοτεχνίας μέσα από μια σύγχρονη ανάγνωση του που φωτίζει ζητήματα γυναικείας ταυτότητας, επιθυμίας και κοινωνικής καταπίεσης, με τρόπο τολμηρό.

Από την Ιταλία στην Ελλάδα

Σε αυτό το ταξίδι της Μεγάλης Χίμαιρας στη μικρή οθόνη, με όρους κινηματογραφικούς από έναν έμπειρο σκηνοθέτη, η Φωτεινή Πελούζο είναι η ιδανική ενσάρκωση του κεντρικού προσώπου, που από Γαλλίδα στο πρωτότυπο μυθιστόρημα γίνεται Ιταλίδα στο σενάριο του Παναγιώτης Ιωσηφέλης, για λόγους καλλιτεχνικής πιστότητας.

Η Πελούζο γεννήθηκε το 1999 στη Ρώμη, από Ελληνίδα μητέρα και Ιταλό πατέρα – μια διπλή πολιτιστική ταυτότητα ιδιαίτερα καθοριστική. Η ίδια μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με δύο γλώσσες και παραδόσεις, ανάμεσα στην Ιταλία και την Ελλάδα όπου περνούσε πολλά καλοκαίρια με την οικογένειά της, από τη Χίο και τη Σκύρο μέχρι τη Θήβα, συχνά με την αγαπημένη της γιαγιά. Αυτές οι εμπειρίες την διαμόρφωσαν από νωρίς και της χάρισαν βαθιά σύνδεση με την ελληνική κουλτούρα, παρά το γεγονός ότι η μόνιμη κατοικία της ήταν στο εξωτερικό. Στο σπίτι της οικογένειας ακουγόταν η Μπέλλου, ο Τσιτσάνης, ο Μπιθικώτσης και τα ελληνικά ήταν η καθημερινή της γλώσσα.

View this post on Instagram A post shared by Fotinì Peluso (@fotinipeluso)

Τα πρώτα βήματά της στην τέχνη της υποκριτικής προέκυψαν στην εφηβεία στην ιταλική σειρά Romanzo Famigliare. Αν και κρατά την προσωπκή της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας έχει δηλώσει πώς μετά το τέλος ενός μεγάλου έρωτα δεν δίστασε να κάνει ένα ταξίδι μόνη της στην Ινδία, το οποίο και της πρόσφερε μοναδικές εμπειρίες και μια σημαντική επένδυση στον εαυτό της.

Στη λίστα Forbes

Μετά τις σπουδές της στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Roma Tre και υπό την καθοδήγηση του δασκάλου Μάριο Γκρόσι, η Πελούζο απομακρύνθηκε από την ρεαλιστική προσέγγιση της μοντέρνας οικονομίας προς τα δημιουργικά μονοπάτια της ηθοποιίας. Η νεαρή Φωτεινή βρέθηκε στον κινηματογράφο (2020, Το βασίλειο) , στο θέατρο («Οιδίπους επί Κολωνώ» στο αρχαίο θέατρο των Συρακουσών) και στην τηλεόραση όπου έγινε γνωστή χάρη στη συμμετοχή της στη σειρά του «Netflix Everything calls for salvation», για να κερδίσει βραβεία στην Ιταλία (Ciak d’ oro, Biraghi Award) και να βρεθεί στα νέα πρόσωπα του Next Generation 2023 του Φεστιβάλ Βενετίας. Το σημαντικότερο; Την ίδια χρονιά, η Πελούζο έκανε την εμφάνισή της στη λίστα του Forbes Italia 30 Under 30, ως ανερχόμενο ταλέντο στην τέχνη και την ψυχαγωγία.

Από τον Μ. Καραγάτση στον Νίκο Καζαντζάκη

Σήμερα η πρωτοεμφανιζόμενη στην Ελλάδα ηθοποιός είναι ένα φωτεινό πρόσωπο που γεμίζει την οθόνη ως πρωταγωνιστικό ζευγάρι με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου (οι ερωτικές τους σκηνές έχουν συζητηθεί πολύ, μια συνθήκη που υπαγορεύεται τόσο από τις σκηνοθετικές επιλογές του σκηνοθέτη, όσο και από την ερμηνευτική τόλμη των πρωταγωνιστών).

Για να γίνει η Μαρίνα, έζησε για περίπου ένα χρόνο μαζί με την ηρωίδα του Μ. Καραγάτση. Ήταν μια απαιτητική συνθήκη, στην οποία σημειώνει πως δεν μπορούσε παρά να αφοσιωθεί, όπως έχει πει στο Βήμα και στον Κώστα Μπουρούση: «Σε προσωπικό επίπεδο ο πήχης αυτού του project ήταν ψηλά για μένα. Ας μην ξεχνάμε πως πρόκειται και για την πρώτη μου επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα. Η Μαρίνα πάντα περπατά σε ένα μεταίχμιο. Αυτή την ανεξαρτησία που ψάχνει σε όλη της τη ζωή, τη βρίσκει μετά στα βιβλία, στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό τον οποίο θαυμάζει. Με συγκινεί πάντα το γεγονός πως πρέπει να ψάξουμε στο παρελθόν για να ερμηνεύσουμε τελικά το παρόν».

Από την περιπέτεια της μικρής οθόνης στην περιπέτεια της μεγάλης, η Φωτεινή Πελούζο έχει πει πως η συμμετοχή της στη σειρά της έδωσε τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τις ελληνικές της ρίζες. Ρίζες τις οποίες συνεχίζει να ακολουθεί παίζοντας και στο «Ξανασταυρώνεται», την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Θοδωρή Παπαδουλάκη, διασκευή του εμβληματικού μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται».

Όμορφο και φωτεινό ταλέντο, ταιριαστό στις μεγαλόπνοες μυθιστορηματικές αφηγήσεις, η Πελούζο θα συνεχίσει να μας απασχολεί ως αστέρι που μόλις αρχίζει να λάμπει.