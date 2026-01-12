Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, προφυλακίστηκε ο 54χρονος πατέρας που κατηγορείται για βιασμό και κακοποίηση δύο παιδιών του, σε χωριό της Μεσαράς, στο Ηράκλειο Κρήτης.0

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας, στις 11:00, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία και λίγο μετά τη 13:00 ολοκλήρωσε την απολογία του. Οι ισχυρισμοί του περί αθωότητας δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές, οι οποίες έκριναν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την προσωρινή του κράτηση.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή απολογήθηκε και η 42χρονη μητέρα των κοριτσιών, η οποία κατηγορείται για σωματικές βλάβες. Μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και η απαγόρευση προσέγγισης των παιδιών της.

Τι περιλαμβάνει η δικογραφία

Όπως αναφέρει το patris.gr, στη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Ασφάλεια Ηρακλείου περιγράφονται, σύμφωνα με τις καταθέσεις, πράξεις σεξουαλικής, σωματικής και ψυχικής κακοποίησης σε βάρος των δύο κοριτσιών. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και σε άλλα πρόσωπα που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν ταυτοποιηθεί.

Καθοριστική θεωρείται η κατάθεση του 23χρονου αδελφού των δύο κοριτσιών, ο οποίος ανέφερε ότι το απόγευμα της 5ης Ιανουαρίου 2026 η 24χρονη αδελφή του τού αποκάλυψε πως πατέρας του παιδιού που γέννησε στις 14 Ιουλίου 2025 είναι ο ίδιος τους ο πατέρας, ενώ έως τότε είχε δηλώσει ψευδώς ότι πρόκειται για υπήκοο Πακιστάν. Όπως κατέθεσε, το ίδιο απόγευμα και η ανήλικη αδελφή του τού εκμυστηρεύτηκε ότι από την ηλικία των 13 ετών δεχόταν γενετήσιες πράξεις από τον πατέρα τους.

Στην κατάθεσή της, η 24χρονη ανέφερε ότι ο πατέρας της προέβαινε, σε μη προσδιορισμένους χρόνους, σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα εις βάρος της, ενώ κατήγγειλε και συστηματική λεκτική και σωματική βία τόσο προς την ίδια όσο και προς την ανήλικη αδελφή της. Επιπλέον, υποστήριξε ότι και η μητέρα τους ασκούσε σωματική βία κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Γέννησε το παιδί του πατέρα της

Η ανήλικη κόρη, καταθέτοντας παρουσία πραγματογνώμονα, φέρεται να ανέφερε ότι ο πατέρας της, από το 2024 έως και τις 24 Δεκεμβρίου 2025, προέβαινε επανειλημμένα και χωρίς τη συναίνεσή της σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της, σε χρονικές περιόδους κατά τις οποίες τελούσε υπό την προστασία του. Παράλληλα, κατήγγειλε και περιστατικά σωματικής κακοποίησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη έκανε αναφορά και σε τρίτο άνδρα με τον οποίο είχε συναινετικές γενετήσιες σχέσεις, χωρίς ωστόσο να δώσει στοιχεία ταυτότητας.

Κατάθεση έδωσε και η σύζυγος του αδελφού των κοριτσιών, η οποία δήλωσε ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας απειλών και εξυβρίσεων του πατέρα προς τις δύο κόρες, ενώ ανέφερε πως ήταν παρούσα όταν εκείνες της εκμυστηρεύτηκαν την κακοποίηση που, όπως ισχυρίστηκαν, υφίσταντο συστηματικά την τελευταία διετία.

Υλικό από κάμερες και εξετάσεις DNA

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης αναφορά σε καταγραφικό μηχάνημα με δύο κάμερες, το οποίο βρέθηκε και κατασχέθηκε. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το σύστημα πραγματοποιούσε λήψη και μετάδοση εικόνας από δημόσιους, μη οικιακούς χώρους.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές κρίνουν αναγκαία τη λήψη γενετικού υλικού από τον 54χρονο, προκειμένου να διενεργηθούν εργαστηριακές συγκριτικές εξετάσεις για τη διερεύνηση της πατρότητας του βρέφους που γέννησε η κόρη του.