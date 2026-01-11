Με νίκες συνέχισε στη Stoiximan GBL ο Παναθηναϊκός, που πέρασε και το εμπόδιο του Περιστεριού στο ΟΑΚΑ!

Η ομάδα των δυτικών προαστίων έδειξε πολύ καλό πρόσωπο, ειδικά για ένα ημίχρονο, οδηγούσε για ένα διάστημα το παιχνίδι, αλλά… μοιραία η διαφορά ποιότητας φάνηκε στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού.

Ο Παναθηναϊκός δεν ανέδειξε έναν συγκεκριμένο πρωταγωνιστή, όμως πολλοί του έδωσαν αρκετά. Διψήφιοι ήταν οι Οσμάν (17π), Σλούκας (13π), Σορτς (11π), Ρογκαβόπουλος (11π), Τολιόπουλος (11π) και Ερνανγκόμεθ (10π), ενώ στους 9 έμεινε ο θετικός Χολμς.

Η μεγάλη διαφορά έγινε ουσιαστικά στην τρίτη περίοδο. Το «τριφύλλι» είχε χάσει τις δύο πρώτες με επί μέρους 23-22 και 27-24 αντίστοιχα, όμως πήρε το τρίτο δεκάλεπτο με 28-17 και μπήκε στην τελευταία στροφή με αέρα επτά πόντων.

Ο αέρας έγινε… θύελλα και το τριφύλλι έκανε επί μέρους 14-4, το οποίο «καθάρισε» το παιχνίδι. Το Περιστέρι έβγαλε αντίδραση με δύο πόντους του Καρντένας και σερί έξι πόντων του Πέιν, ομως ήταν αργά.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-23, 46-50, 74-67, 94-86

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 28/50 δίποντα, 4/22 τρίποντα, 26/34 βολές, 45 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 16 επιθετικά), 20 ασίστ, 10 λάθη, 8 κλεψίματα, 4 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Περιστερίου: 23/42 δίποντα, 9/27 τρίποντα, 13/18 βολές, 34 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 8 επιθετικά), 29 ασίστ, 12 λάθη, 4 κλεψίματα, 5 μπλοκ