Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας του Ατρομήτου στο Περιστέρι με 2-0 για τη 16η αγωνιστική της Super League. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Μέχντι Ταρέμι, ο οποίος είχε ένα γκολ και μία ασίστ, οδηγώντας τους Ερυθρόλευκους στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ιρανός επιθετικός στο 35’ «σέρβιρε» το 1-0 στον Ζέλσον Μαρτίνς και στο 56’ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Μετά το «διπλό» στο Περιστέρι, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην πρώτη θέση με 39 βαθμούς, στο +2 από την ΑΕΚ που αγωνίζεται αύριο με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», και στο +1 από τον ΠΑΟΚ που νίκησε τον Παναιτωλικό. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε το καθήκον της και πλέον στρέφει την προσοχή της στο νοκ-άουτ μεσοβδόμαδο παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (14/1, 18:30).

Ο Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό με τους Τζολάκη, Κοστίνια, Ρέτσο, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Γιαζίτζι, Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς και Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Ατρόμητος του Ντούσαν Κέρκεζ ξεκίνησε με τους Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλο, Μανσούρ, Ούρονεν, Καραμάνη, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπακού και Φαν Βέερτ.

Το προβάδισμα με Ζέλσον Μαρτίνς

Ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος στο παιχνίδι και απείλησε από τα πρώτα λεπτά με τον Ζέλσον Μαρτίνς και τον Ρέτσο, ο οποίος είχε δοκάρι στο 8’. Η πίεση των Πειραιωτών απέδωσε καρπούς στο 35’, όταν ο Ταρέμι έκανε εξαιρετική κίνηση από δεξιά και έδωσε έτοιμο γκολ στον Ζέλσον Μαρτίνς, που με προβολή διαμόρφωσε το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 56’ ο Ταρέμι έγραψε το 2-0. Μετά από πίεση ψηλά και λάθος του Κοσέλεφ, ο Τσικίνιο βρήκε τον Ιρανό στην περιοχή, ο οποίος με ψύχραιμο σκαφτό πλασέ νίκησε τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου και ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι. Μέχρι το τέλος οι Πειραιώτες είχαν ευκαιρίες για τρίτο γκολ, ενώ και ο Ατρόμητος απείλησε με Γιουμπιτάνα και Τσαντίλα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ατρόμητος: Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσαμί (58′ Τζοβάρας), Καραμάνης (77′ Μουντές), Γιουμπιτάνα (87′ Αμπαρτζίδης), Μίχορλ, Μπάκου (87′ Γκαρσία), Φαν Βερτ (58′ Τσαντίλας)

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε (85′ Μουζακίτης), Γκαρθία, Τσικίνιο (85′ Καλογερόπουλος), Γιαζίτζι (69′ Νασιμέντο), Μαρτίνς (78′ Στρεφέτσα), Ταρέμι (85′ Γιάρεμτσουκ)

Το επόμενο βήμα για Ολυμπιακό και Ατρόμητο

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης για τη 17η αγωνιστική αναβλήθηκε μετά από αίτημα των Πειραιωτών, ενώ ο Ατρόμητος θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Βόλο στις 19 Ιανουαρίου (20:00). Οι Ερυθρόλευκοι επικεντρώνονται πλέον στο κρίσιμο νοκ-άουτ με τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.