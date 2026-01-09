Επιστροφή στις νίκες, επιστροφή και στο… άγχος των τραυματισμών! Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ ανώτερος από τη Μπάγερν, τη νίκησε, επέστρεψε στις επικρατήσεις στη EuroLeague, όμως… καρδιοχτύπησε για τον Μόντε Μόρις, ο οποίος έπεσε τραυματίας στην τέταρτη περίοδο έχοντας γυρίσει πολύ άσχημα τον αστράγαλό του.

Κορυφαίος ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, που βλέπει Μπάγερν και… δαιμονίζεται. Αυτή τη φορά δεν έβαλε 45, αλλά οι 25 του ήταν αρκετοί για να οδηγήσει την ομάδα του. Δεύτερος στο σκοράρισμα ήρθε ο Μιλουτίνοφ με 14, ενώ φανταστικός ήταν ο Ουόρντ, που επέστρεψε μετά από έναν μήνα και πέτυχε 10 πόντους σε 10 μόλις λεπτά.

Για τους Βαυαρούς ξεχώρισε ο Ομπστ με 21 πόντους.

Το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς αναβλήθηκε και ο Αμερικανός θα αγωνιστεί πιθανότατα στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά.

Το ξεκίνημα στην τρίτη περίοδο ήταν εξαιρετικό για τους ερυθρόλευκους. Με εξαιρετικούς τους Βεζένκοφ – Μιλουτίνοφ και την άμυνα, η διαφορά ανέβηκε στους δέκα. Οι Βαυαροί έκαναν μικρή προσπάθεια, μείωσαν στους πέντε, όμως ο Ολυμπιακός ήταν καλά και ανέβηκε ξανά στα διψήφια. Η περίοδος ολοκληρώθηκε με τρίποντο – έπος του Φουρνιέ στο 73-61.

Οι Πειραιώτες έιχαν πολλές ευκαιρίες να τελειώσουν μια και καλή το παιχνίδι. Ηταν, όμως, εξαιρετικά άστοχοι. Και πάλι, η διαφορά δεν έπεφτε, με τον Ολυμπιακό να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Ο Μπαρτζώκας έπαιξε κοντό σχήμα με Μόρις – Γουόκαπ – Ντόρσεϊ, μέχρι τα μισά της τελευταίας περιόδου.

Τότε, ο Μόντε Μόρις πάτησε άσχημα, ο αστράγαλος γύρισε και έφυγε με έντονο πόνο από το γήπεδο, μη μπορώντας να πατήσει το πόδι του.

Σε μια σπάνια φάση, με τη διαφορά στους έντεκα, ο Φουρνιέ έκανε φάουλ σε εύστοχο τρίποντο και πήρε «Τ». Ο Ομπστ έβαλε τη μία από τις δύο βολές και μείωσε στους επτά.

Ούτε αυτό, βέβαια, ήταν αρκετό για να γυρίσει την κατάσταση. Ο Ολυμπιακός έσβησε άνετα το παιχνίδι και επέστρεψε στις νίκες.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-23, 49-47, 73-61, 95-80

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (6 ασίστ), Γουόρντ 10 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα σε 10 λεπτά), Μόρις 1, Βεζένκοβ 25 (8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Παπανικολάου 10 (2/2 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντόρσεϊ 10 (2/4 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Πίτερς 4 (4/4 βολές), Μιλουτίνοβ 14 (4/4 δίποντα, 6/7 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολ 9 (3/4 δίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Φουρνιέ 10 (1/2 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/2 βολές)

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Πέσιτς): Ντιμιτρίεβιτς 6 (3/4 δίποντα, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ντα Σίλβα, Ρατάν-Μέις 7 (1 τρίποντο, 7 ασίστ), Γκιφάι 5 (1), Φόγκτμαν 3 (1), Τζέσαπ 10 (2/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 κλεψίματα), Ομπστ 21 (3/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 6/7 βολές), Μάικ 13 (2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκέιμπριελ 2, ΜακΚόρμακ 13 (6/8 δίποντα, 1/1 βολή, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη)