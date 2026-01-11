Με μια επιβλητική εμφάνιση, που έφερε και μια εμφατική επικράτηση, η Εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης των Ανδρών έκανε το ποδαρικό με το δεξί στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπήκε με φόρα στη διοργάνωση και πέτυχε άνετα την πρώτη του νίκη, καθώς επικράτησε 20-6 της Γεωργίας, στην πρεμιέρα του Β’ Ομίλου, στην επιβλητική “Belgrade Arena”. Η Ελλάδα έδειξε τα δόντια της, πήρε την καλή ψυχολογία που χρειάζεται η πρεμιέρα και επιβεβαίωσε ότι αποτελεί ένα από τα φαβορί για τα ψηλά.

Επόμενος αγώνας για την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα είναι κόντρα στη Σλοβενία, την Τρίτη (13/1) στις 16:15, ενώ το πιο σημαντικό και πιο δύσκολο παιχνίδι της στον Β’ Όμιλο, που είναι καθοριστικό και για τη συνέχεια στη διοργάνωση θα γίνει την Πέμπτη (15/1) στις 21:30 με την Κροατία.

Απόλυτα κυρίαρχη ήταν η Εθνική μας στο ματς με τους Γεωργιανούς. Με σφιχτή άμυνα που καθήλωσε τους αντιπάλους και με πλουραλισμό στην επίθεση, πήρε προβάδισμα από το ξεκίνημα, πάτησε γκάζι από το δεύτερο οκτάλεπτο και δημιούργησε τη μεγάλη τελική διαφορά στο σκορ.

Στο πρώτο οκτάλεπτο ήταν μπροστά 3-0, στη συνέχεια προηγήθηκε και με 8-0, με τη Γεωργία να πετυχαίνει το πρώτο της γκολ, 12 αγωνιστικά λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα (3:57 πριν από τη λήξη του δεύτερου οκταλέπτου) μειώνοντας σε 8-1. Όμως η Εθνική μας συνέχισε να είναι κυρίαρχη και στη συνέχεια και μέχρι το φινάλε, για να φτάσει στο τελικό 20-6.

Κορυφαίος σκόρερ της ο Κώστας Κάκαρης με 4 γκολ. Αγωνίστηκαν όλοι οι παίκτες που είχε στη διάθεσή του ο Βλάχος (και οι δύο τερματοφύλακες) και σκόραραν οι 9 από αυτούς.

ΕΛΛΑΔΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ 20-6

Οκτάλεπτα: 3-0, 9-2, 3-2, 5-2.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος – Κανακάκης 3, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 3, Κάκαρης 4, Νικολαΐδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Σπάχιτς 2.

ΓΕΩΡΓΙΑ (Σάκης Κεχαγιάς): Ραζμάτζε, Τκεσελασβίλι, Νταντβάνι 1, Σουσιασβίλι 1, Μπιτάτζε, Βάσιτς 2, Αντεϊσβίλι, Σάριτς 1, Ιμναΐσβίλι, Μαγκρακβελίτζε, Τάνκοβιτς, Πιέσιβατς 1, Γκβετάτζε, Βλάχοβιτς.