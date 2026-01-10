Σε έναν επετειακό Ιανουάριο δε θα μπορούσε να μη βρει τη θέση που του αρμόζει στο vima.gr ένα αφιέρωμα για τα 10 χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κεφαλή της Νέας Δημοκρατίας, με τα επτά εξ αυτών και στο τιμόνι της χώρας, ως ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του κόμματος.

Για τη σημαντική αυτή 10ετία στην πολιτική ζωή του Κυριάκου Μητσοτάκη γράφουν στο vima.gr, ο από το 2023 κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων Μητσοτάκη Τάκης Θεοδωρικάκος και ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος, που κατά καιρούς είχε χαρακτηριστεί και «γαλάζιος» αντάρτης.

Πιστή η ΝΔ στις αρχές του Κωνσταντίνου Καραμανλή

Ο εκ των στενότερων συνεργατών του Παύλος Μαρινάκης αποτιμά τα 10 χρόνια Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι το κόμμα διατήρησε τον φιλελεύθερο χαρακτήρα του, παραμένοντας πιστό στις αρχές του ιδρυτή του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, η παράταξη προώθησε κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, ενίσχυσε την άμυνα και αναβάθμισε διεθνώς τη θέση της χώρας. Με δημιουργία θέσεων εργασίας, μείωση φόρων, στήριξη νέων και οικογενειών και αποφασιστική διπλωματία, η ΝΔ αποδεικνύει ότι προχωρά μπροστά, μακριά από ιδεοληψίες, με πράξεις που αλλάζουν την καθημερινότητα και το μέλλον της Ελλάδας.

Παρά τα λάθη, η 10ετία Μητσοτάκη επιβεβαιώνει την κοινωνικά ευαίσθητη και προοδευτική πορεία της ΝΔ.

Κοινωνική πρόοδος και οικονομική σταθερότητα

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος οποίος έζησε και συμμετείχε στην εσωκομματική νίκη του 2016 γράφει για το πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε την ευθύνη να επαναφέρει τη χώρα σε σταθερό δρόμο, συνδυάζοντας ενότητα, ιδεολογική συνέπεια και μεταρρυθμιστική ανανέωση.

Μέσα από τη «Συμφωνία Αλήθειας», η κυβέρνηση προώθησε δημοσιονομική ευθύνη, εκσυγχρονισμό του κράτους, ευρωπαϊκή σταθερότητα και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η κυβέρνηση έδωσε έμφαση στον πατριωτισμό, την αλληλεγγύη και την αξιοπιστία, θέτοντας τις βάσεις για κοινωνική συνοχή και μια πιο ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία.

Ανάχωμα στον λαϊκισμό και ψηφιακή μετάβαση

«Ανάχωμα στον λαϊκισμό» χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος παρ’ όλο που δεν υπήρξε εξ αρχής υποστηρικτής του, τονίζει τη σταθερή ηγεσία του από το 2016 και τη συμβολή του στη νίκη της ΝΔ το 2019. Η διακυβέρνησή του χαρακτηρίστηκε από αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων, ψηφιοποίηση του κράτους, συνετή οικονομική πολιτική, ενίσχυση ασφάλειας και εκπαίδευσης.

Η κοινωνία ανταποκρίθηκε με υψηλή υποστήριξη, ενώ η ΝΔ διεκδικεί και τρίτη αυτοδυναμία το 2027, προωθώντας σταθερότητα και ανάπτυξη.

Οδοιπορικό μιας δεκαετίας

Στο αφιέρωμα της ηλεκτρονικής έκδοσης του Βήματος θα διαβάσετε ακόμη ένα «οδοιπορικό» από τον αρχισυνάκτη του vima.gr, Βασίλη Σφήνα, με τα ορόσημα της 10ετούς πορείας του πρωθυπουργού, από την ανάληψη της ηγεσίας – της Ρηγίλλης στην αρχή και της Πειραιώς στη συνέχεια – μέχρι σήμερα, που προετοιμάζεται για άλλη μία εκλογική μάχη, το αργότερο μέχρι το 2027.

Δημοσκοπικό προβάδισμα και πολιτική συνέπεια

Όπως επίσης διαπιστώνει στο άρθρο του στην ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος ο δρ. Πολιτικής Επιστήμης του Queen Mary University of London και διδάσκων στο ΕΑΠ, Πάνος Κολιαστάσης, 10 χρόνια μετά την εκλογή του στην ηγεσία της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί δημοσκοπικό προβάδισμα, το οποίο ο συντάκτης αποδίδει στην αντι-ΣΥΡΙΖΑ δυναμική, την πολυσυλλεκτική εκλογική βάση και την πολιτική συνέπεια.

Η οικονομία, η σταθερότητα και η ικανότητα διαχείρισης των κοινωνικών και θεσμικών αντιφάσεων ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, συμπεραίνει ο αρθρογράφος, εκτιμώντας πως οι προσεκτικές επιλογές του τον διαφοροποιούν από προηγούμενους πρωθυπουργούς.

Η άνοδος και η πτώση της δημοφιλίας

Εξάλλου, στην πολιτική ανάλυση του για το ΒΗΜΑ Intelligence, ο επικεφαλής πολιτικής & κοινωνικής έρευνας της Metron Analysis, Γιάννης Μπαλαμπανίδης καταγράφει τα διαχρονικά στοιχεία δημοφιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2016, όταν εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, επικεντρώνοντας στα αστικά και μορφωμένα στρώματα.

Η άνοδός του κορυφώθηκε με την εκλογή του ως πρωθυπουργός, το 2019, αποτελώντας το «πρόσωπο» της μετα-μνημονιακής ΝΔ, αλλά και στις αρχές της πανδημίας του Covid-19.

Στη συνέχεια όμως, η δημοφιλία του σημείωσε σταδιακή πτώση, στην οποία έπαιξαν ρόλο κρίσεις, με αντίκτυπο και στην οικονομία, πολιτικές αποφάσεις, σκάνδαλα και τραγωδίες, με κορυφαία τα Τέμπη, ενώ μέσα στο 2025 έφθασε σε ιστορικό χαμηλό.