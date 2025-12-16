Συνέντευξη στον Σπύρο Ανδριανό και τον Κωνσταντίνο Κίντζιο για το podcast «Θα Σας Ειδοποιήσουμε», παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εστιάζοντας στην οικονομική πολιτική, τον πρωτογενή τομέα, τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τις υποδομές, ενόψει του νέου έτους.

Ο πρωθυπουργός τόνισε από την αρχή ότι «μαγικός τρόπος να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, “με έναν νόμο και ένα άρθρο”, προφανώς δεν υπάρχει». Όπως εξήγησε, η Ελλάδα πρέπει να επιτυγχάνει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από την Ευρώπη, ενώ οι πολιτικές που εφαρμόζονται πρέπει να πατάνε σε στέρεα θεμέλια: «Θα ήταν πολύ εύκολο να πούμε ότι και εμείς δίνουμε περισσότερα λεφτά, μεγαλύτερες αυξήσεις, αλλά αυτό θα τροφοδοτούσε τον πληθωρισμό και θα κυνηγούσαμε την ουρά μας. Αυτή τη συνταγή τη δοκιμάσαμε και μας οδήγησε τελικά στη χρεοκοπία», σημείωσε.

Αγορές και αγοραστική δύναμη

Σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των πολιτών, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι γίνονται έλεγχοι στην αγορά, αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια: «Είχαμε πάρει αρκετά αυστηρά μέτρα, περιορισμούς στο περιθώριο κέρδους των εταιρειών μετά τον COVID, παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας, χρήματα επιστράφηκαν από τους παραγωγούς στην κοινωνία. Η εθνική Αρχή για τον καταναλωτή είναι σημαντικό βήμα και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι», τόνισε.

Αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρόθεση δημιουργίας διακομματικής επιτροπής στη Βουλή, με συμμετοχή ειδικών, για την εκπόνηση σχεδίου πλήρους αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα. Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση πρόσβασης των αγροτών σε χαμηλές τιμές ρεύματος και η αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων, όπως το αρδευτικό νερό: «Οι λύσεις έρχονται μέσα από τον διάλογο και από μια κατανόηση ότι δεν μπορεί να ταλαιπωρείται μια ολόκληρη κοινωνία», υπογράμμισε.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση ως «μία από τις τελευταίες μάχες με την παλιά Ελλάδα» και ανέλαβε την ευθύνη για την καθυστέρηση εφαρμογής της, παρότι η κυβέρνηση το επιθυμούσε νωρίτερα.

Κυκλοφοριακό και υποδομές

Στο μέτωπο του κυκλοφοριακού, ο πρωθυπουργός ανέφερε την πρόθεση απαγόρευσης κίνησης φορτηγών στον Κηφισό σε συγκεκριμένες ώρες, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στην τροφοδοσία της πόλης. Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία του νέου αυτοκινητοδρόμου που θα συνδέει την Ελευσίνα με την Οινόη, επιτρέποντας τη σύνδεση Βόρειας και Νότιας Ελλάδας χωρίς να περνά η κυκλοφορία από τον Κηφισό και την Αττική Οδό.