Ο Μπιλ Γκέιτς δώρισε σχεδόν 8 δισεκατομμύρια δολάρια στο ιδιωτικό ίδρυμα της Μελίντα Φρεντς Γκέιτς ως μέρος του διακανονισμού διαζυγίου τους, μία από τις μεγαλύτερες φιλανθρωπικές συνεισφορές που έχουν καταγραφεί δημόσια, σύμφωνα με την πρώτη σχετική αναφορά του DealBook.

Σύμφωνα με τη New York Times αυτό προκύπτει από μια νέα φορολογική δήλωση που εξέτασε ο Theodore Schleifer της εφημερίδας The Times, η οποία αποκαλύπτει τους πρώτους οικονομικούς όρους του χωρισμού του ζευγαριού το 2021.

Οι πρώτοι όροι του φιλανθρωπικού διακανονισμού

Σύμφωνα με το έγγραφο, ο Γκέιτς πραγματοποίησε τη δωρεά των 7,88 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024 σε ένα σχετικά νέο ίδρυμα που ίδρυσε η Φρεντς Γκέιτς, το Pivotal Philanthropies Foundation.

Όταν η Φρεντς Γκέιτς ανακοίνωσε τον Μάιο του 2024 ότι θα παραιτηθεί από τη θέση της συνπροέδρου του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, ανέφερε ότι ο Γκέιτς θα δωρίσει 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια στις δικές της φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Σε δήλωσή της ανέφερε ότι «σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας μου με τον Μπιλ», θα «έχει επιπλέον 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να αφιερώσει στο έργο της για τις γυναίκες και τις οικογένειες».

Divorce Settlement: Bill Gates donates $8bn to ex‑wife’s charity foundation https://t.co/xkHFvYwyX8 — P.M. NEWS (@pmnewsnigeria) January 9, 2026

Ωστόσο, οι ακριβείς όροι για την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων δεν δημοσιοποιήθηκαν, και έτσι η πρόσφατα δημοσιευμένη φορολογική δήλωση είναι η πρώτη ματιά σε αυτούς.

Τι μπορεί να αποκαλυφθεί στη συνέχεια

Περισσότερα χρήματα ενδέχεται να έρθουν. Οι φορολογικές δηλώσεις για το 2025, οι οποίες αναμένεται να δημοσιοποιηθούν αργότερα φέτος, θα μπορούσαν να αποκαλύψουν το υπόλοιπο των χρημάτων που η Φρεντς Γκέιτς δήλωσε ότι θα διατεθούν για το φιλανθρωπικό της έργο — περίπου 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι επίσης πιθανό ότι μέρος από αυτά τα χρήματα δεν δόθηκαν σε φιλανθρωπικό ίδρυμα, αλλά σε μια οντότητα, όπως η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης της Φρεντς Γκέιτς, Pivotal Ventures, η οποία δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση.

Ένας εκπρόσωπος της Γκέιτς δεν απάντησε στα αιτήματα για σχόλια. Η Pivotal αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ασυμφωνία, αλλά επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία των 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει εκπληρωθεί. Η δωρεά των σχεδόν 7,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της Pivotal, ήταν μέρος αυτής της συμφωνίας.

Το Pivotal Philanthropies Foundation είναι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά ιδρύματα της Αμερικής. Ιδρύθηκε στα τέλη του 2022, ένα χρόνο μετά το διαζύγιο, και στα τέλη του 2023 διέθετε 604 εκατομμύρια δολάρια. Ένα χρόνο αργότερα, είχε περιουσιακά στοιχεία αξίας 7,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφού πραγματοποίησε φιλανθρωπικές δωρεές αξίας κάτω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνο το έτος.