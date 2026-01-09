Νεκρός κατέληξε ένας 15χρονος μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου ο οποίος χθες το πρωί (8/1) έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα στη Χαλκίδα.

Στο βίντεο ντοκουμέντο, φαίνεται το αγόρι, που φορά τη μπλε μπλούζα, να έχει πιαστεί στα χέρια με ένα συνομήλικό του κι έπειτα να πέφτει κάτω και να δέχεται καθηλωμένος κλωτσιές και από δεύτερο ανήλικο, ενώ οι υπόλοιποι βιντεοσκοπούν το περιστατικό.

Η οικογένεια του 15χρονου κάνει λόγο για συστηματικό bullying από τους συμμαθητές του.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε: «Δεν υπήρχαν αναφορές στην αστυνομία για bullying. Έχουν αναφερθεί κάποια πράγματα από την οικογένεια, αλλά δεν προκύπτει «αστυνομικά», δεν υπήρχε κάποια καταγγελία, αλλά δεν ξέρουμε εάν υπήρχε κάτι στο σχολείο. Οποιοδήποτε υλικό θα το αναζητήσει η αστυνομία και αν κάποιος έχει υλικό να το φέρει για να βοηθήσει στην έρευνα. Δεν μας προκύπτει βέβαια λόγω αυτού, η αυτοχειρία. Αυτό πρέπει να ερευνηθεί και σε τι ψυχολογική κατάσταση βρισκόταν το παιδί και από πότε είναι το βιντεοληπτικό υλικό».