Άλλη μια σχολική χρονιά που μόλις ξεκίνησε και μαζί της και το bullying μεταξύ μαθητών. Τέσσερις ανήλικες ηλικία 15, 14, 14 και 13 ετών συνελήφθησαν καθώς ανάγκασαν 13χρονη, έξω από την είσοδο του γυμνασίου της Πάτρας όπου φοιτούν, να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, υπό την απειλή ότι θα τη μαχαίρωναν. Μάλιστα βιντεοσκόπησαν και τις πράξεις τους σύμφωνα με το pelop.gr.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση. Σε βάρος των γονιών τους σχηματίστηκε δικογραφία για την παραμέληση της εποπτείας τους και υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

«Μόλις σχόλασαν, βγήκαν έξω, την έπιασαν, της λένε “γονάτισε να μας ζητήσεις συγγνώμη αλλιώς θα σε μαχαιρώσουμε”. Η κόρη μου φοβήθηκε, ακριβώς από πίσω της πέρναγαν αυτοκίνητα» είπε η μητέρα της στον ΣΚΑΪ.

Οπως πρόσθεσε «ή θα τη μαχαίρωναν ή θα την έσπρωχναν. Υποτίθεται ότι κάτι έχει πει η κόρη μου γι’ αυτές τις κοπέλες. Αυτή το αρνείται. Πλέον, η κόρη μου φοβάται. Είμαστε από πάνω της και εγώ και όλοι. Στο σχολείο την πηγαίνει ο παππούς της».

Χθες Τετάρτη 17/09 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης της Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή στελεχών της εκπαίδευσης, ώστε να επικαιροποιηθούν τα μέτρα πρόληψης και θεραπείας της ενδοσχολικής βίας αλλά και γενικότερα της εμπλοκής μαθητών σε συμβάντα αγριότητας.

Υπενθυμίζουμε ότι είναι το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται στην Πάτρα από την ημέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

«Είναι όντως πολύ δυσάρεστα αυτά τα γεγονότα. Είναι βέβαια σε ώρες εκτός σχολείου, αλλά δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία γιατί πλέον οι μαθητές δεν χάνουν τη μαθητική τους ιδιότητα το απόγευμα. Συνεχίζουν να είναι μαθητές και πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Τα παιδαγωγικά μέτρα ισχύουν και για αυτές τις περιπτώσεις» μας είπε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Γεώργιος Παπατσίμπας.

«Ως Δευτεροβάθμια καταγράφουμε αυτά τα συμβάντα, ζητούμε από τους διευθυντές των σχολείων να μας ενημερώσουν και στέλνουμε άμεσα τους συμβούλους παιδαγωγικής ευθύνης να συνεργαστούν με τα σχολεία, τους συλλόγους διδασκόντων και τους γονείς. Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι του ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης) για να συνδράμουν, ώστε σε επίπεδο ατομικό και συλλογικό να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις» πρόσθεσε.