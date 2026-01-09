Στη Ριτσώνα θα πουν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Χρήστο Πολίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Η τελετή αποτέφρωσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, στις 16:00, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Ο Χρήστος Πολίτης άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση, κυρίως μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του «Γιάγκου Δράκου» στη σειρά «Η Λάμψη», αλλά και από τη συμμετοχή του σε θεατρικές και κινηματογραφικές παραγωγές.

Εργάστηκε στο θέατρο από το 1966-1967 έως το 1997-1998, σε περισσότερες από 45 θεατρικές παραγωγές, ενώ στον κινηματογράφο, κυρίως, από το 1968 έως το 1974, συμμετέχοντας σε 18 ταινίες. Στην τηλεόραση εργάστηκε από το 1973 έως το 2005, πρωταγωνιστώντας σε 8 τηλεοπτικές σειρές.