Με δυο αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποχαιρέτισε τον Χρήστο Πολίτη και συμπρωταγωνιστή της επί σειρά ετών, η ηθοποιός Κάτια Δανδουλάκη.

Ο γνωστός και αγαπημένος ηθοποιός πέθανε στα 83 του χρόνια, χθες, Πέμπτη 7 Ιανουαρίου.

Χρήστος Πολίτης και Κάτια Δανδουλάκη αποτέλεσαν κινηματογραφικό αλλά και τηλεοπτικό ντουέτο επί σειρά ετών. Συμπρωταγωνίστησαν σε μεγάλο αριθμό ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου αλλά και στην τηλεοπτική καθημερινή σειρά του Νίκου Φώσκολου «Λάμψη».

Η διάσημη ηθοποιός που τα τελευταία χρόνια δε διατηρούσε καλές σχέσεις με τον άλλοτε συμπρωταγωνιστή τους τον αποχαιρέτισε με δύο αναρτήσεις στα social media.

H απομάκρυνση των άλλοτε συμπρωταγωνιστών

Ο ηθοποιός σε μια από τις λιγοστές συνεντεύξεις του είχε αναφερθεί στη Λάμψη λέγοντας ότι η συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά δεν είχα για εκείνον κανένα τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Μιλώντας για τη Κάτια Δανδουλάκη είχε αφήσει αιχμές ότι για τη σειρά αυτή ελάμβανε αστρονομικό ποσό και πως δεν ήθελε το όνομά της να είναι δίπλα στο δικό του.

Και η Κάτια Δανδουλάκη σε συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Πέρασα πάρα πολύ ωραία με τον Χρήστο, ήμασταν πολύ φίλοι. Είπε πως δεν θέλει να μιλάω για αυτόν. Δεν θέλει γιατί με μισεί. Το αποφάσισε εκείνος. Τον αγαπάω και πέρασα πάρα πολύ καλά… Για αυτό σέβομαι την απόφασή του.

«Περάσαμε μαζί υπέροχα χρόνια»

Δεν έχω τίποτα αρνητικό να θυμηθώ από τον Χρήστο. Τον αγαπάω πάρα πολύ, τον πονάω πολύ, περάσαμε μαζί τόσο υπέροχα χρόνια… Στη «Λάμψη» περνούσαμε υπέροχα -δύσκολα γιατί ήταν απαιτητική σειρά, είχαμε να μαθαίνουμε πολλά γιατί ήταν καθημερινή. Τα χρήματα είναι κάτι που δεν μπήκε ποτέ ανάμεσά μας.

Όταν μεγαλώνουμε, κάποιοι άνθρωποι – πιθανόν να έχει πέσει σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστος Πολίτης, στεναχωριέμαι για αυτό – κρατάνε, τους βασανίζουν τα αρνητικά της ζωής. Όταν περνούν τα χρόνια, αν μέσα σου στοιβάζεται μόνο λύπη και αρνητισμός, γυρίζει πίσω σε εσένα και αυτό σου καταστρέφει τη ζωή».

Ο Χρήστος Πολίτης είχε απαντήσει σε αυτές τις δηλώσεις λέγοντας : «Είπα απλά ότι δεν θέλω να αναφέρεται σε εμένα καθόλου, είπα να σταματήσει αυτό το σίριαλ. Δεν έπρεπε να πει κάτι τέτοιο για μένα η κα Δανδουλάκη. Δηλαδή ότι είχα το ακαταλόγιστο γιατί είμαι ψυχοπαθής, κάτι τέτοιο νομίζω. Εγώ δεν μισώ καθέναν, έχω ξεκόψει από ανθρώπους, αλλά μίσος δεν έχω αισθανθεί για κανέναν, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει».