«Ουσιαστικά έτοιμο» για την οριστικοποίηση του σε επίπεδο κορυφής και από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είναι σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το κείμενο της διμερούς συμφωνίας για εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον.

Η Ουκρανία ζητά (και συζητά) εδώ και καιρό ισχυρές δεσμεύσεις που θα υποχρεώνουν τις ΗΠΑ και άλλους δυτικούς συμμάχους να παρέμβουν μετά την λήξη του πολέμου αν η Ρωσία εισβάλει ξανά.

Αποτέλεσμα των συζητήσεων στο Παρίσι το έγγραφο

Οι Ουκρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, μαζί με τη Συμμαχία των Προθύμων, είχαν διαπραγματεύσεις στο Παρίσι αυτή την εβδομάδα για να επιλύσουν τις τελευταίες διαφωνίες σε ένα πλαίσιο ειρήνης, το οποίο η Ουάσινγκτον επιδιώκει να καταρτίσει με το Κίεβο πριν το παρουσιάσει στη Ρωσία. Την Τρίτη, οι ΗΠΑ ενέκριναν για πρώτη φορά την ιδέα παροχής εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία.

«Το διμερές έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας είναι τώρα ουσιαστικά έτοιμο για οριστικοποίηση σε ανώτατο επίπεδο με τον πρόεδρο», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Συζητήθηκαν «πολύπλοκα ζητήματα»

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι οι συναντήσεις μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών διαπραγματευτών στο Παρίσι ασχολήθηκαν με «πολύπλοκα ζητήματα» του πλαισίου εργασίας που συζητείται για να τερματιστεί ο σχεδόν τετραετής πόλεμος και ότι το Κίεβο παρουσίασε τις δικές του λύσεις για τα θέματα αυτά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε να αυξηθεί η πίεση προς τη Ρωσία μετά τις νέες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους σε ενεργειακές υποδομές, υποστηρίζοντας ότι είναι κρίσιμο να γίνει ξεκάθαρο ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα συμφωνηθούν θα είναι αξιόπιστε και αυτό γίνεται μόνο μέσω της άμεσης απάντησης στο σημείο που βρισκόμαστε.

Το Κίεβο περιμένει ενημέρωση

«Κατανοούμε ότι η αμερικανική πλευρά θα έρθει σε επαφή με τη Ρωσία και περιμένουμε ενημέρωση σχετικά με το αν ο επιτιθέμενος είναι πραγματικά πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι οι ομάδες των διαπραγματευτών συζήτησαν έγγραφα που αφορούν την μεταπολεμική ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη της Ουκρανίας.