Οι 35 χώρες της «Συμμαχίας των Προθύμων» επικύρωσαν σήμερα Τρίτη τη «διακήρυξη του Παρισιού», η οποία περιγράφει λεπτομερώς «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για σταθερή και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χαιρέτισε την «επιχειρησιακή σύγκλιση» μεταξύ των μελών του.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας που οι χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, του συνασπισμού προβλέπουν να παράσχουν με την αμερικανική υποστήριξη μετά το υποθετικό τέλος των εχθροπραξιών είναι «το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι ποτέ μια ειρηνευτική συμφωνία δεν μπορεί να σημαίνει παράδοση της Ουκρανίας και ότι ποτέ μια ειρηνευτική συμφωνία δεν μπορεί να σημαίνει νέα απειλή για την Ουκρανία από τη Ρωσία», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής.

Ο γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε, παράλληλα, τη δημιουργία «ενός πυρήνα συντονισμού που θα επιτρέψει την πλήρη ενσωμάτωση όλων των σχετικών ενόπλων δυνάμεων και θα καταστήσει δυνατό τον συντονισμό μεταξύ του Συνασπισμού των Προθύμων, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ουκρανίας» .

Ο Μακρόν στη συνέχεια ανέπτυξε περαιτέρω και ανακοίνωσε τη συνέχιση των «προετοιμασιών για την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης στον αέρα, στη θάλασσα και στο έδαφος» μετά από ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, ένα σενάριο που πάντως παραμένει ακόμη μακρινό.

Η δύναμη αυτή, η οποία εξετάζεται εδώ και αρκετούς μήνες, αποσκοπεί στο να «παρέχει ένα είδος διαβεβαίωσης τις ημέρες που θα ακολουθήσουν την κατάπαυση του πυρός», όπως δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ανέφερε επίσης ότι οι μηχανισμοί παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός θα τεθούν υπό αμερικανική ηγεσία», ενώ σημείωσε και τον ιδιαίτερο ρόλο που θα διαδραματίσει η Τουρκία αναφορικά με την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Λίγο νωρίτερα, ο γάλλος πρόεδρος, μαζί με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχαν υπογράψει, μπροστά στις κάμερες, δήλωση προθέσεων για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δύναμης.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τη σύνταξη «ουσιαστικών εγγράφων» που αφορούν τις δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο συνασπισμός διαθέτει πλέον ουσιαστικά έγγραφα και όχι μόνο λόγια», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο, επαινώντας το «συγκεκριμένο περιεχόμενο» που, όπως είπε, αποδεικνύει τη βούληση «να εργαστούμε για πραγματική ασφάλεια».