Σφοδρή κριτική στην αμερικανική πολιτική και τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ άσκησε με δηλώσεις του ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να μην επιτρέψει να διαλυθεί η παγκόσμια τάξη και να μετατραπεί σε «λημέρι ληστών», όπου οι πιο αδίστακτοι αρπάζουν ό,τι θέλουν.

Με ασυνήθιστα αιχμηρές δηλώσεις, στο φόντο και των πρόσφατων ενεργειών με την ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τις καταλήψεις τάνκερ που σχετίζονται με την Βενεζουέλα και τις απειλές των ΗΠΑ για προσάρτηση της Γροιλανδίας, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η παγκόσμια δημοκρατία δέχεται μια άνευ προηγούμενου επίθεση.

Κριμαία και Ουκρανία στην ίδια ζυγαριά με τις κινήσεις Τραμπ

Χαρακτηρίζοντας την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία ως ιστορική καμπή, ο Σταϊνμάιερ σημείωσε ότι η συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών συνιστά μια δεύτερη ιστορική ρήξη.

«Υπάρχει, επιπλέον, η κατάρρευση των αξιών από τον σημαντικότερό μας εταίρο, τις ΗΠΑ, που συνέβαλαν στην οικοδόμηση αυτής της παγκόσμιας τάξης», δήλωσε ο Σταϊνμάιερ μιλώντας σε συμπόσιο αργά το βράδυ της Τετάρτης.

«Το διακύβευμα είναι να αποτραπεί η μετατροπή του κόσμου σε ένα λημέρι ληστών, όπου οι πιο αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν, όπου περιοχές ή και ολόκληρες χώρες αντιμετωπίζονται ως ιδιοκτησία λίγων μεγάλων δυνάμεων», πρόσθεσε.

Όπως είπε, απαιτείται ενεργή παρέμβαση σε καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους, ενώ χώρες όπως η Βραζιλία και η Ινδία πρέπει να πειστούν να συμβάλουν στην προστασία της παγκόσμιας τάξης.