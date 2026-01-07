Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις μεταβατικές αρχές της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις τους θα καθοδηγούνται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ θα διακινούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, οι αμερικανικές αρχές συνεργάζονται με τις βενεζουελάνικες Αρχές και τη βιομηχανία πετρελαίου για την προώθηση συμφωνίας σχετικά με πετρέλαιο το οποίο βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων και το οποίο μέχρι πρότινος «ήταν απλά φορτωμένο στα πλοία». Όπως διευκρίνισε, η διακίνηση του πετρελαίου έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να φτάσει πολύ σύντομα στην αγορά.

Η Λέβιτ τόνισε ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις θα τα διαχειρίζονται οι ΗΠΑ όπως νομίζουν και θα κατατίθενται αρχικά σε αμερικανικούς λογαριασμούς σε διεθνώς αναγνωρισμένες τράπεζες.

Ανέφερε επίσης ότι στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών θα βρεθούν στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή για να συζητήσουν τι «ευκαιρίες» υπάρχουν στο πλαίσιο ενός «μακροπρόθεσμου σχεδίου» συνεργασίας.

Σε ερώτηση για την ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα του πετρελαίου, η εκπρόσωπος επανέλαβε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα εφόσον το κρίνει απαραίτητο, ενώ για τα δεξαμενόπλοια που έχουν κατασχεθεί, ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν πλήρως όλες τις κυρώσεις και ότι τα πληρώματα των δύο τάνκερ θα διωχθούν ποινικά. Σύμφωνα με την ίδια, το δεξαμενόπλοιο Sophia κατευθύνεται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μερική άρση κυρώσεων

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι οι ΗΠΑ προχωρούν σε επιλεκτική άρση ορισμένων κυρώσεων, ώστε να επιτραπεί η πώληση βενεζουελάνικου αργού και προϊόντων πετρελαίου στην αγορά. Όπως υποστήριξε οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την αναταραχή στη Βενεζουέλα και σύμφωνα με την ίδια είναι «πολύ πρόωρο» να οριστεί χρονοδιάγραμμα για εκλογές.

Τι είπε ο Ρούμπιο για το σχέδιο των τριών φάσεων

Δηλώσεις για το θέμα είχε κάνει νωρίτερα και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκπονήσει ένα σχέδιο τριών φάσεων για τη Βενεζουέλα.

Η πρώτη φάση αφορά τη σταθεροποίηση της χώρας μετά την απαγωγή – «σύλληψη» του ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο, από αμερικανικές δυνάμεις το περασμένο Σάββατο.

«Δεν θέλουμε η Βενεζουέλα να βυθιστεί στο χάος», δήλωσε ο Ρούμπιο, μιλώντας μετά την σημερινή ενημέρωση Αμερικανών γερουσιαστών σχετικά με το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τη χώρα.

Η δεύτερη φάση, που ο Ρούμπιο χαρακτήρισε «ανάκαμψη», επικεντρώνεται στη διασφάλιση πρόσβασης των αμερικανικών, δυτικών και άλλων εταιρειών στη βενεζουελάνικη αγορά με δίκαιο τρόπο. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Θα το πουλήσουμε στην αγορά, στις τρέχουσες τιμές, όχι με τις εκπτώσεις που λάμβανε η Βενεζουέλα. Τα έσοδα θα διαχειριστούν με τρόπο που θα ελέγχουμε εμείς, ώστε να κατευθυνθούν προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας και όχι για διαφθορά ή για το καθεστώς».

Παράλληλα, στο στάδιο αυτό επιδιώκεται η έναρξη της διαδικασίας εθνικής συμφιλίωσης, ώστε οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης να μπορέσουν να αμνηστευθούν, να απελευθερωθούν από τις φυλακές ή να επιστρέψουν στη χώρα, ενώ ξεκινά και η ανοικοδόμηση της κοινωνίας των πολιτών.

Η τρίτη και τελική φάση, όπως επεσήμανε ο Ρούμπιο, θα αφορά τη «μετάβαση», ολοκληρώνοντας έτσι το σχέδιο για τη Βενεζουέλα.