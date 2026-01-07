Προς το σενάριο της αγοράς της Γροιλανδίας κινούνται οι ΗΠΑ, σύμφωνα με σχετική τοποθέτηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λίβιτ, ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο συμφωνίας για την αγορά της Γροιλανδίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, τόνισε ότι οι συζητήσεις για το νησί βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της ομάδας Εθνικής Ασφάλειας. Όπως εξήγησε, η διπλωματία θα έχει προτεραιότητα, αλλά «όλες οι επιλογές παραμένουν ανοιχτές».

Συνάντηση με αξιωματούχους της Δανίας την άλλη εβδομάδα

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους της Δανίας την επόμενη εβδομάδα, υπογραμμίζοντας ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεσή του να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης που θα έθετε σε κίνδυνο τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, ο Ρούμπιο επεσήμανε: «Εάν ο πρόεδρος εντοπίσει απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, διατηρεί το δικαίωμα να την αντιμετωπίσει με στρατιωτικά μέσα. Ως διπλωμάτης, όμως, προτιμούμε πάντα να επιλύουμε ζητήματα με ειρηνικό τρόπο — το ίδιο ισχύει και για τη Βενεζουέλα».

Αντιδράσεις από ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει τη Γροιλανδία και τη Δανία όταν χρειαστεί και δεν θα δεχτούμε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου όπου κι αν συμβαίνουν, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Για τη Γροιλανδία, επιτρέψτε μου να είναι ξεκάθαρος: η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για τη Δανία και για τη Γροιλανδία χωρίς τη Δανία και χωρίς τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Κόστα σε ομιλία του σηματοδοτώντας την ανάληψη της εκ περιτροπής προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο.

«Αυτές έχουν την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε.

Ο Κόστα δήλωσε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει τα ηνία του Συμβουλίου της ΕΕ σε μια χρονική περίοδο όπου η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες δέχεται επίθεση και προέτρεψε τα κράτη μέλη της ΕΕ να αντισταθούν στις εξελίξεις αυτές.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δεχτεί παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, είτε στην Κύπρο, είτε στη Λατινική Αμερική, στη Γροιλανδία, στην Ουκρανία ή στη Γάζα. Η Ευρώπη θα παραμείνει σταθερός και ακλόνητος υπερασπιστής του διεθνούς δικαίου και της πολυμέρειας», δήλωσε ο Κόστα.