Στο νοσοκομείο βρίσκεται η 92χρονη Ζωζώ Σαπουντζάκη, η οποία ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο σπίτι με τους φίλους της.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Το πρωινό» το οξυγόνο της κ. Σαπουντζάκη έπεσε πολύ και ο προσωπικός της γιατρός συνέστησε τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.
Στην εκπομπή μίλησε η φίλη της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, η οποία τόνισε πως αναμένεται σύντομα να επιστρέψει στο σπίτι της. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:
«Την Κυριακή βράδυ έπεσε λίγο το οξυγόνο της. Πήγε στο νοσοκομείο. Παρασκευή ή Σάββατο θα γυρίσει στο σπίτι της. Οι γιατροί είπαν ότι η Ζωζώ, όπως λέει και το όνομα της, ζει δύο φορές και είναι μια χαρά. Βγαίνω στην εκπομπή σας για να διαψεύσω αυτούς που συσχετίζουν αυτό το πρόβλημα με το πρόβλημα υγείας που πέρασε η Ζωζώ Σαπουντζάκη πριν από δύο χρόνια (το εγκεφαλικό που είχε πάθει). Κάθε δύο τρεις μήνες μπαίνει για ένα γενικό τσεκ απ» ανέφερε.