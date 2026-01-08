Στο νοσοκομείο βρίσκεται η 92χρονη Ζωζώ Σαπουντζάκη, η οποία ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο σπίτι με τους φίλους της.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το πρωινό» το οξυγόνο της κ. Σαπουντζάκη έπεσε πολύ και ο προσωπικός της γιατρός συνέστησε τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.