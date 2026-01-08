Κυκλοφοριακό μπλακ άουτ έχει δημιουργηθεί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω σοβαρού τροχαίου και συγκεκριμένα εξαιτίας της σύγκρουσης δύο φορτηγών τα ξημερώματα, στο ύψος του Αιγάλεω.

Συγκεκριμένα η σύγκρουση μεταξύ των δύο φορτηγών έγινε επί της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος μεταξύ της Εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου και της Ιεράς οδού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από μία μόνο λωρίδα με αποτέλεσμα στο σημείο να υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα.

Δυνάμεις της Αστυνομίας και της τροχαίας βρίσκεται στο σημείο αλλά ακόμη τα φορτηγά οχήματα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση δεν έχουν απομακρυνθεί από το σημείο του τροχαίου, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των υπολοίπων οχημάτων.

Το τροχαίο έγινε όταν υπό άγνωστες συνθήκες όταν το φορτηγό που βρισκόταν στο ρεύμα προς Λαμία, έσπασε τις διαχωριστικές μπάρες και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα προς Πειραιά, εμβολίζοντας το άλλο φορτηγό που κατευθυνόταν προς Πειραιά.

Οι δύο οδηγοί έχουν μεταφερθεί τραυματισμένοι στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νικαίας.