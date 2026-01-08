Η Τάνια Μποζανίνου, αρχισυντάκτρια διεθνών ειδήσεων στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι ακολουθεί μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο. Σε ποιες χώρες στρέφει τώρα το βλέμμα του ο Τραμπ.

0:45 Η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. 2:20 Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον Μαδούρο.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον Μαδούρο. 3:41 Πώς εμπλέκονται οι ΗΠΑ με το κατηγορητήριο του Μαδούρο.

Πώς εμπλέκονται οι ΗΠΑ με το κατηγορητήριο του Μαδούρο. 5:19 Ο ρόλος της νέας προέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Ο ρόλος της νέας προέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ. 5:44 Οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της Βενεζουέλας.

Οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της Βενεζουέλας. 7:22 Τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Βενεζουέλας.

Τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Βενεζουέλας. 8:15 Η απάντηση της διεθνούς κοινότητας σε όσα συνέβησαν στην Καραϊβική.

Η απάντηση της διεθνούς κοινότητας σε όσα συνέβησαν στην Καραϊβική. 9:29 Τα κράτη που βρίσκονται στο στόχαστρο του Τραμπ.

Τα κράτη που βρίσκονται στο στόχαστρο του Τραμπ. 11:37 Το καθεστώς της Γροιλανδίας και ο κίνδυνος κατάρρευσης του ΝΑΤΟ.

Το καθεστώς της Γροιλανδίας και ο κίνδυνος κατάρρευσης του ΝΑΤΟ. 13:40 Το μέλλον της Βενεζουέλας και του Μαδούρο.

Το μέλλον της Βενεζουέλας και του Μαδούρο. 15:03 Η επιδραστική πολιτική του Τραμπ στην αμερικανική κουλτούρα.

