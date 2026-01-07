Στην κατάληψη του δεξαμενόπλοιου Marinera που μέχρι πρότινος ήταν γνωστό ως Bella 1, αλλά και στην κατάληψη του τάνκερ M/T Sophia προχώρησαν οι Αμερικανικές δυνάμεις στον Ατλαντικό Ωκεανό, ρίχνοντας περαιτέρω λάδι στην γεωπολιτική φωτιά που έχει ανάψει μετά από την επιχείρηση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα κατά του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε συντονισμό με το υπουργείο Πολέμου, ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη του Bella 1 για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων» έγραψε στην πλατφόρμα X η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για την Ευρώπη.

Τι σηματοδοτεί η κατάληψη του Marinera

Η κίνηση της κατάληψης του Marinera, έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ κάνει όλο και πιο ξεκάθαρο ότι παίρνει αποφασιστική δράση για να διασφαλίσει τα συμφέροντα της χωρίς να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις αντιδράσεις. Στην προκειμένη περίπτωση μάλιστα φάνηκε να αδιαφορεί για το γεγονός ότι το δεξαμενόπλοιο άλλαξε εν πλω την σημαία του και έβαλε την ρωσική, αλλά και για το γεγονός πως φέρεται να είχε συνοδεία ρωσικού υποβρυχίου και πολεμικού πλοίου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αμερικανικές δυνάμεις καταδίωκαν το πλοίο περίπου δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό και σε όλη αυτή την περίοδο είχαν εντοπιστεί πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να πετούν στην ευρύτερη περιοχή όπου τελικά έγινε και η κατάληψη.

Συμμετοχή της RAF στην επιχείρηση

Βρετανικά αεροσκάφη της Royal Air Force φέρονται να συμμετείχαν σε αμερικανική επιχείρηση για την κατάσχεση τάνκερ με ρωσική σημαία στον Βόρειο Ατλαντικό, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας i. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, βρετανικές αεροπορικές βάσεις χρησιμοποιήθηκαν ως σημεία εκκίνησης για αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση εντοπισμού και ακινητοποίησης του δεξαμενόπλοιου. Η εμπλοκή της RAF υπογραμμίζει το επίπεδο συνεργασίας Λονδίνου και Ουάσιγκτον σε ζητήματα ασφάλειας και εφαρμογής διεθνών κυρώσεων, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Γιατί επέμειναν οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν τελικά το Marinera -το οποίο σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων καθώς μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο, ενώ στο παρελθόν μετέφερε και βενεζουελάνικο αργό- κάπου μεταξύ Ισλανδίας και Βρετανικών Νήσων.

Την στιγμή της κατάληψης του το τάνκερ ήταν άδειο και το κυνηγούσαν γιατί κατάφερε να σπάσει το μπλόκο που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ στα τάνκερ που κινούνται στην Καραϊβική από την Βενεζουέλα.

Αντίδραση από την Ρωσία

Η αλλαγή της σημαίας του σε ρωσική πέρα από την σχετικά χαλαρή επιτήρηση που έφερε από το υποβρύχιο και το ρωσικό πλοίο, ανάγκασε την Μόσχα να παρέμβει ζητώντας από την Ουάσινγκτον να σταματήσει να κυνηγάει το πλοίο. Επιπλέον έφερε την αντίδραση του ρωσικού ΥΠΕΞ, σύμφωνα με το οποίο «το πλοίο έπλεε σε διεθνή ύδατα υπό την σημαία της Ρωσίας και είναι σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές ναυτικό δίκαιο».

Η αλλαγή του ονόματος αλλά και της σημαίας σύμφωνα με τους ειδικούς δεν είναι αρκετά για να αλλάξουν την «ταυτότητα» του πλοίου όσον αφορά τουλάχιστον τις αμερικανικές κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται σε πλοία βάσει του IMO και άλλων παραμέτρων.

Στο μεταξύ πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ κατέλαβε κι ένα ακόμα δεξαμενόπλοιο το M/T Sophia στην Καραϊβική το οποίο επίσης έφερε ρωσική σημαία. Συνολικά 19 τάνκερ που σχετίζονται με την Βενεζουέλα έχουν αλλάξει την σημαία τους σε ρωσική, προφανώς σε μια προσπάθεια να έχουν υποτίθεται καλύτερη προστασία από τις αμερικανικές δυνάμεις.